Strijdvaardige Tadej Pogacar wil terugslaan in de koninginnenrit: ‘Als ik normale benen heb, val ik aan’

Lang heeft Tadej Pogacar niet kunnen stilstaan bij de inzinking van gisteren. Vandaag staat al de koninginnenrit met aankomst op Alpe d’Huez op het programma. De Sloveen weet wat hem te doen staan, wil hij het geel heroveren: ‘Aanvallen!’

Tadej Pogacar in de witte trui. Het was opnieuw even wennen aan de start van de twaalfde etappe. De Sloveen wil na een mindere dag terugslaan en gele trui Jonas Vingegaard het vuur aan de schenen leggen. Pogacar had dan ook een duidelijk plan voor ogen.

‘Volle gas gaan, dat is het plan’, vertelde de Sloveen voor de camera van VTM. ‘Als ik benen zoals gisteren heb, zal het moeilijk worden om aan te vallen. Maar als ik normale benen heb, dan wel.’

Ook bij Eurosport klonk de Sloveen ontspannen. ‘Ik heb goed geslapen vannacht. Ik heb mijn vriendin Urska gisteren nog gezien en dat gaf me opnieuw energie voor de rest van de Tour. Ik denk dat mijn concurrenten zenuwachtiger zijn dan ik. Ik ben dat niet, ik ben klaar om te vechten.’