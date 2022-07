De Croo tijdens herdenking overstromingen: ‘We kunnen de huizen heropbouwen, maar de littekens blijven’

Vandaag is het exact een jaar geleden dat Wallonië werd getroffen door overstromingen. In bijna alle getroffen Waalse gemeenten vinden vandaag herdenkingsplechtigheden plaats. Koning Filip, koningin Mathilde, premier De Croo en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken vanmorgen naar de Vesder, in het oosten van de provincie Luik. ‘We kunnen de huizen heropbouwen en de straten schoonmaken, maar de littekens zullen blijven’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens het herdenkingsmoment.

Het koninklijk paar bezocht donderdag eerst het gemeentehuis van Limbourg, dat ook heel wat schade had opgelopen door de verwoestende overstromingen. De inwoners van de Waalse gemeente werden een jaar geleden zwaar getroffen toen de Vesder buiten haar oevers trad. Zo liep een derde van de woningen onder water, veertig procent van de gezinnen heeft schade geleden.

Daarna begaf het vorstenpaar zich naar de Place Léon d’Andrimont, in het centrum van de deelgemeente Dolhain. Een honderdtal bewoners was daar aanwezig om Filip en Mathilde te begroeten. Tijdens een brunch op het plein spraken de koning en koningin met verschillende slachtoffers die hun verhaal deden.

Uiteindelijk brachten Filip en Mathilde een bezoek aan de hulpdiensten, waarvan de kazerne, die dichtbij de Vesder ligt, ook zware schade opliep.

‘De inwoners vinden het belangrijk om de koning en koningin in hun gemeenschap te ontvangen. Het is een hartverwarmend gebaar. Dit is een hoopvolle boodschap voor de toekomst en voor de heropbouw van onze gemeente’, aldus burgemeester Valérie Dejardin.