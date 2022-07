Uber lobbyt agressief, maar is het ook illegaal?

In zijn expansiedrang probeerde Uber te lobbyen op het allerhoogste niveau. In Frankrijk geraakte de taxidienst tot bij Emmanuel Macron. In Nederland ligt voormalig Europees commissaris Neelie Kroes onder vuur omdat ze lobbywerk deed voor Uber. Ook in Brussel veroverde Uber zijn plek met dubieuze praktijken. Is Uber te ver gegaan?





Uber zette de taxiwereld op zijn kop en introduceerde een nieuw (voor de klant goedkoper) betaalmodel. Met economie-journalist Korneel Delbeke bekijken we hoe Uber dat voor mekaar kreeg en welke zijpaden de dienst daarvoor bewandelde.

