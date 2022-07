Een ontketende Jonas Vingegaard (25) greep gisteren de macht in de Tour. Tadej Pogacar kraakte na het ongeziene sloopwerk van Jumbo-Visma. ‘Het was gedurfd. Maar om iets groots te doen, moet je soms durven.’ Het masterplan van de geel-zwarte brigade in zeven stappen.

Juni: ploegleiders steken koppen bijeen

Ergens in juni in de Alpen. Met de Tourploeg verkent Jumbo-Visma de Alpenritten van de nakende Tour. Het is al jaren een gewoonte: niks aan het toeval overlaten ...