De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, had woensdag alle moeite om het parlement onder controle te krijgen. Twee leden van de Schotse partij Alba schreeuwden het uit toen een van hun Conservatieve collega’s een vraag wilde stellen tijdens het vragenuurtje met de aftredende premier Boris Johnson. Hoyle beval de mannen om te gaan zitten of te vertrekken. Bekijk het in de video hierboven.