Iets minder warm, vanaf maandag weer heter

Het wordt vandaag/donderdag wellicht iets minder warm dan woensdag. Het KMI voorspelt 21 graden aan zee en 25 of 26 graden in het centrum. In Belgisch Lotharingen, in het zuidoosten van het land, zou het nog 29 graden kunnen worden.

De dag begint met tijdelijk lokale regen in het centrum en het oosten. Over het noordwesten hangen er lokale lage wolken. Overdag blijft het overal droog met een afwisseling van zon en wolken. In de loop van de namiddag worden de opklaringen alsmaar breder vanaf de kust.

‘s Avonds en in de nacht naar vrijdag wordt het helder tot lichtbewolkt met enkel in de loop van de nacht kans op een paar lokale lage wolkenvelden. De minima dalen naar waarden tussen 9 en 14 graden.

Vrijdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden in het binnenland, die ‘s avonds opnieuw verdwijnen. Aan zee en in het zuiden van het land blijft het de hele dag wel overwegend zonnig. De maxima schommelen dan tussen 20 graden in de Ardennen en 24 of 25 graden in het zuiden van het land.

Ook zaterdag en zondag blijft de loden hitte nog achterwege, met maxima tot 26 graden op zaterdag en 25 graden op zondag. Vanaf maandag wordt het opnieuw heter, met maxima rond 30 graden. Dinsdag kan het kwik volgens het KMI zelfs 35 graden of meer aangeven op sommige plaatsen.