Texaanse krant publiceert videobeelden van trage reactie politie op schietpartij Uvalde

De Texaanse krant Austin-American Statesman heeft dinsdag (lokale tijd) videobeelden online gezet waarop te zien is hoe politieagenten reageren op de fatale schietpartij in de school in Uvalde op 24 mei.

Het beeldmateriaal is grotendeels afkomstig van de beveiligingscamera’s van de school, aangevuld met fragmenten van bodycams van aanwezige agenten en video’s van omstanders buiten de school.

Te zien is onder meer hoe de schutter de school binnenloopt met een half-automatisch geweer in zijn handen. Als hij weer uit beeld verdwijnt klinken al snel geweerschoten, een geluid dat minutenlang doorgaat. Bij de schietpartij kwamen negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven.

Het duurt drie minuten voordat de eerste agenten de school binnenkomen. Het schieten is dan inmiddels opgehouden. Enkele agenten lopen direct in de richting van de klaslokalen waar de schutter zich bevindt, maar keren haastig terug zodra er opnieuw geschoten wordt. Vervolgens blijven de agenten, terwijl het schieten met tussenpozen door blijft gaan, 74 minuten lang op de gang staan.

De Austin-American Statesman heeft een ingekorte video online gezet, maar ook de volledige 77 minuten zijn bij de krant te bekijken. Beide versies zijn dusdanig bewerkt dat het geschreeuw van kinderen niet te horen is, maar het geluid van geweerschoten nog wel.

Schokkend maar gerechtvaardigd

De beelden zijn schokkend, geeft hoofdredacteur Manny Garcia van de Austin-American Statesman toe, maar hij vindt publicatie gerechtvaardigd, om ‘aan het licht te blijven brengen wat er op Robb Elementary is gebeurd, waar de families en vrienden van de slachtoffers van Uvalde al zo lang om vragen’. Dat schrijft hij in een verantwoording bij de beelden.

Het gezicht van de schutter, de 18-jarige Salvador Ramos, is in beide video’s kort in beeld, ondanks dat er in de ethische richtlijnen van de krant is vastgelegd dat het ‘deze individuen niet moet verheerlijken en hen de bekendheid geven die ze zoeken’. Volgens Garcia is Ramos herkenbaar in beeld om ‘samenzweringstheorieën’ te voorkomen en ‘iedere zweem dat [de krant] iets te verbergen zouden hebben weg te nemen’.

Omstreden

Het publiceren van de beelden is omstreden. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, en een wetgevend comité van Texas dat de aanval onderzoekt, hadden opgeroepen om de bewakingsbeelden openbaar te maken. De lokale procureur-generaal zou echter fel tegen het vrijgeven van de beelden zijn.

Op het handelen van de veiligheidsdiensten in Uvalde tijdens de schietpartij is al wekenlang zware kritiek, met name omdat het zo lang duurde voor de schutter overmeesterd werd. Eerder deze maand bleek uit een rapport dat een politieagent verzuimde Ramos neer te schieten voordat hij de school binnenging en een ander hem in een auto straal voorbijreed.

De verantwoordelijke politiechef van het schooldistrict Uvalde is enkele weken geleden met betaald verlof gestuurd en heeft vorige maand zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid.