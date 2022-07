Zaventem heeft meeste ­vertragingen in Europa

Op Brussels Airport is 72 procent van de vluchten vertraagd. Dat is meer dan elders in Europa.

Taferelen zoals op Schiphol, waar personeelstekorten aan onder meer de veiligheidscheck leiden tot lange wachtrijen van passagiers, tot ver buiten de luchthaven, waren deze zomer nog niet te zien in Zaventem. Dat wil niet zeggen dat op Brussels Airport alles op wieltjes loopt. Integendeel, volgens een nieuwe analyse van het gespecialiseerde databedrijf Official Aviation Guide (OAG), kampte geen enkele ­Europese luchthaven de eerste negen dagen van juli met meer vertragingen.

Met een vertraging bij 72 procent van de vluchten, presteert Brussels Airport slechter dan Frankfurt (68 procent) en Eindhoven (67 procent), die de top drie vervolledigen, toont de analyse, gepubliceerd door reissite Hopper. Op Schiphol is 62 procent van de vluchten vertraagd, maar het aantal geschrapte vluchten ligt er met 5,2 procent hoger dan in Zaventem (2,5 procent annulaties).

Het is niet duidelijk vanaf wanneer OAG een vlucht als ‘vertraagd’ beschouwt, maar Brussels Airport zegt zelf dat in de onderzochte periode 63,2 procent van de vluchten minstens 16 minuten vertraging had. Slechts 8,6 procent is er met minder dan 4 minuten vertraging vertrokken. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt woordvoerder Nathalie Pierard, waaronder een tekort aan personeel bij grenscontroles. ‘Daardoor komen reizigers te laat aan de gate en moeten vluchten wachten.’