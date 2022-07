Nog zes kandidaten in de running om Boris Johnson op te volgen

Britse Conservatieve parlementsleden stemden twee van acht kandidaat-premiers naar huis. Van de zes overgebleven kandidaten geniet ex-minister van Financiën Rishi Sunak nu de meeste steun.

Minister van Financiën Nadhim Zahawi en gewezen minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt vallen af in de race naar het voorzitterschap van de Britse Conservatieve partij. Die voorzitter wordt op zijn beurt dan premier. Zahawi en Hunt haalden minder dan dertig voorkeurstemmen onder de 358 parlementsleden van hun partij. Met 25 en 18 stemmen liggen ze uit de race.

Tegelijk schept de stemronde een beeld over de te kloppen kandidaten. Rishi Sunak, minister van Financiën onder Johnson, staat met 88 stemmen ruim op kop. Penny Mordaunt is met haar 67 stemmen tweede. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss rondt de top drie af met 50 stemmen. Die laatste bleef Johnson erg lang steunen en wordt gezien als rechtse hardliner. Sunak daarentegen was een van de mannen die vorige week het startschot gaf voor een ontslaggolf binnen Johnsons regering, waardoor die definitief viel.

Afvalrace

Verder in de race bikkelen nog Kemi Badenoch (40 stemmen), Tom Tugendhat (37 stemmen) en Suella Braverman (32 stemmen) naar het partijleiderschap. Een stemming onder parlementsleden moet morgen alweer een naam op die lijst doen sneuvelen. Diegene met de minste stemmen verlaat dan de verkiezingscampagne. Het zullen de parlementsleden zijn die telkens de minst favoriete kandidaat naar huis stemmen tot er twee overblijven. Op 21 juli zal duidelijk zijn welke twee dat zijn.

In een laatste ronde mogen dan alle leden van de Conservatieve partij de beste uit twee kandidaten verkiezen tot leider. Die stemming, gepland op 5 september, bepaalt dan wie bijgevolg het premierschap op zich neemt.