Voormalig veiligheidsadviseur niet onder de indruk van Trumps ‘onzorgvuldige’ coup

John Bolton, nationaal veiligheidsadviseur onder president Donald Trump, vindt niet dat het onderzoekscomité de rellen van 6 januari als staatsgreep moet bestempelen. Opvallend: hij uit zich daarbij als ervaringsdeskundige in coups plannen.

‘Je moet toch niet briljant zijn om een staatsgreep te plegen’, vroeg CNN-anker Jake Tapper live op de Amerikaanse televisie aan Bolton. De twee bespraken een nieuwe dag hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie over de bestorming van het capitool op 6 januari 2020.

‘Niet akkoord’, antwoordde Bolton stellig. ‘Als iemand die zelf coups plande, weet ik dat een zoiets meer werk vraagt’, erkent hij terloops. Voor Bolton was wat Trump deed laakbaar en onverdedigbaar, maar een staatsgreep? Nee, daarvoor was het geheel iets te stuntelig. ‘Trump springt van het ene idee naar het andere. Plannen volgen elkaar in sneltempo op. Zo zit Trump in elkaar.’ Een echte staatsgreep op poten zetten is vakwerk, zo leek het wel. ‘We mogen niet overreageren. Als we te ver gaan met die benaming, ondermijnen we de waarde van de getuigenissen van de onderzoekscommissie.’

.@jaketapper: "One doesn't have to be brilliant to attempt a coup."

John Bolton: "I disagree with that, as someone who has helped planned coups d'etat—not here, but you know, other places—it takes a lot of work." pic.twitter.com/y07V1Fo81y — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 12, 2022

Tapper vroeg nog even door op Boltons ervaringen met coups, al gaf die niet veel prijs. ‘In Venezuela ging het bijvoorbeeld niet gemakkelijk’, zei hij. In 2019 steunde de VS er oppositieleider Juan Guaidó. Volgens de VS was hij de legitieme president na de verkiezingen en moest zittend president Nicolas Maduro opstappen.