Federale overheid neemt kosten volgende coronaprik voor eerstelijnszorgers op zich

Getouwtrek over wie de herfstbooster tegen corona betaalt, levert zijn eerste resultaten op. Voor eerstelijnszorgers wordt dat de federale overheid. Voor de rest hebben de regio’s en het federale niveau een voorlopig akkoord.

In regel geldt: regio’s financieren preventieve zorg, waaronder vaccinatie. Echter, in het heetst van de strijd gold een federale noodfase om het coronavirus in te dammen. Zo kwamen de eerste coronaprikken en ook de booster op rekening van het federale niveau terecht. Voor de volgende prik betaalt het federale niveau alvast de vaccins van eerstelijnszorgers. Die knoop werd vandaag doorgehakt op een overlegcomité.

Voor andere doelgroepen in de grote vaccinatiecampagne van de herfst kijken de beleidsniveaus opnieuw naar elkaar. Al zou een voorakkoord zijn dat de regio’s instaan voor de organisatie: centra inrichten, ziekenhuispersoneel inenten en personeel in de woonzorgcentra vaccineren. De aankoop van de vaccins zou dan weer door de federale overheid gebeuren.

Achterstallige dotaties

De vergadering van vandaag boog ook over andere centenkwesties. Zo werd geen akkoord gevonden over de factuur van ruim 450 miljoen euro aan achterstallige dotaties vanuit de federale regering voor Vlaanderen, een misrekening die gebeurde bij de overdracht van bevoegdheden en budgetten bij de zesde staatshervorming. De kwestie leek lang een technische aangelegenheid maar de federale overheid erkent niet langer dat er destijds een fout zou gemaakt zijn.

Dit tot grote frustratie van Vlaams minister van Begroting, Matthias Diependaele (N-VA). Hij hecht weinig geloofwaardigheid aan de claim en beraadt zich over verdere stappen. ‘Het is heel raar dat de federale overheid na jaren plots komt aandraven met een analyse die het tegendeel zou bewijzen van waar de Vlaamse administratie 200 procent zeker van is. Dit is heel bizar,’ zo klinkt het op het kabinet van de minister.