Ex-managers Tepco veroordeeld tot 95 miljard euro schadevergoeding voor kernramp Fukushima

Voor het eerst stelt een Japanse rechtbank leidinggevenden van de kerncentrale van Fukushima aansprakelijk voor de kernramp die plaatsvond na de tsunami van 2011. Vier voormalige directeurs moeten 95 miljard euro schadevergoeding betalen.

Een rechtbank in Tokio heeft vandaag vier voormalige directeurs van Tokyo Electric Power Company (Tepco) veroordeeld tot het betalen van 13 biljoen yen (bijna 95 miljard euro) schadevergoeding wegens het niet voorkomen van de kernramp in Fukushima in 2011. Drie andere ex-managers werden in 2019 vrijgesproken. Toen was het oordeel nog dat ze de tsunami die de kerncentrale trof niet hadden kunnen voorzien.

‘De leidinggevenden van bedrijven die dergelijke centrales exploiteren hebben een enorme verantwoordelijkheid die niet te vergelijken is met die van andere bedrijven’, zegt Yui Kimura, die spreekt in naam van de openbaar aanklager. ‘Ik denk dat het vonnis van de rechtbank zegt dat iedereen die niet de vastberadenheid of de juiste capaciteiten heeft om die verantwoordelijkheid op zich te nemen, geen leidinggevende moet worden.’

De advocaat van de ex-managers weigerde uitspraken te doen zolang hij het vonnis niet nauwkeurig had bestudeerd. Ook een woordvoerder van Tepco gaf geen commentaar, omdat Tepco geen vragen wil beantwoorden over individuele rechtszaken.

Er is al beroep aangetekend tegen de veroordeling. Verwacht wordt dat het hooggerechtshof van Tokio zich hierover volgend jaar uitspraak doet. Er lopen ook nog andere rechtszaken tegen Tepco, bijvoorbeeld van inwoners van Fukushima die door de schadelijke stralingen de regio moesten verlaten na de kernramp.

In maart 2011 werd het Japanse eiland Honshu getroffen door een aardbeving, die leidde tot een zware tsunami met golven van tot 15 meter. Het overspoelde de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi en veroorzaakte zo een van de grootste nucleaire rampen ooit. Als gevolg van de aardbeving en de tsunami kwamen 15.900 mensen om het leven. De kernramp zelf eiste niet meteen levens, maar leidde wel tot een radioactieve besmetting van de omgeving.