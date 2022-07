Molenbeek voert belasting in voor zelfscankassa’s

Een supermarkt in Molenbeek zal dit jaar nog 5.600 euro belastingen moeten betalen per zelfscankassa in zijn winkel. De taks maakt deel uit van een diversere belastingaanpak.

Omdat zelfscankassa’s het werk van het scannen en betalen naar de klant duwt, heeft dat impact op het werk van de werknemers in de winkel. ‘Bovendien valt niet te ontkennen dat deze regelingen, die uitsluitend door supermarkten worden opgezet, gevolgen hebben voor de sociale samenhang in wijken waar veel ouderen wonen, omdat er geen contact is tussen klanten en werknemers’, zegt burgemeester Catherine Moureaux (PS). De zelfscantaks kreeg vanmorgen groen licht in de gemeenteraad.

De opvallende belasting is heus niet de enige in een nieuw pakket ‘gediversifieerde’ belastingen. Schepen van Financiën Georges Van Leeckwyck (MR) zegt dat het bestuur ook al belastingen invoerde voor professionele filmopnames en het ook de belasting op reclame in de openbare ruimte heeft hervormd. Zo’n diversifiëring is noodzakelijk door de huidige begrotingscontext, maakt de schepen zich sterk.