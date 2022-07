Web-pionier Ev Williams stapt op bij Medium

Evan (of Ev) Williams (50) was al een Silicon Valley-veteraan met een impressionante staat van dienst, toen hij in 2006 samen met Jack Dorsey, Biz Stone en Noah Glass Twitter oprichtte. Zijn eerste bedrijf, Pyra Labs, ontwikkelde eind jaren 1990 software om projecten te beheren. Maar als nevenprojectje creëerde Williams ook een website waar iedereen, zonder technische kennis, zijn gedachten en observaties met de wereld kon delen – een ‘weblog’ of kortweg blog. Williams was toen zelf al een paar jaar een blog aan het bijhouden, maar hij zag in dat hij dat medium veel toegankelijker moest maken.

Williams is niet de uitvinder van de term ‘blog’, maar hij populariseerde die uitdrukking wel door zijn website Blogger te noemen. Het was een cruciale tussenstap tussen de zelfgemaakte ‘homepages’ uit de jaren 1990, die voorbehouden waren aan wie thuis was in technologie als HTML en Flash, en de latere sociale media als Facebook met miljarden gebruikers. Hij verkocht Blogger in 2003 aan Google, toen er zo’n miljoen blogs op stonden, en bleef nog een tijdje bij de zoekreus in dienst.

Bij zijn volgende bedrijf, Odeo, speelde zich vreemd genoeg hetzelfde af: het eigenlijke product waar hij aan werkte (in dit geval een soort verzamelsite voor podcasts, een medium dat pas jaren later zou doorbreken) draaide op niets uit, het nevenproject bleek een hit. Dat nevenproject was Twitter, een los ideetje van de jonge hoofdprogrammeur Jack Dorsey.

Massamedium

Dorsey ging de geschiedenis in als de echte ‘uitvinder’ van Twitter, maar de rol van Williams is absoluut cruciaal. Dorsey beschouwde Twitter als een platform om aan je vrienden te vertellen waar je mee bezig was (zijn allereerste tweet was dan ook ‘Just setting up my Twttr’). Williams zag er iets helemaal anders in: de volgende stap na Blogger, een hypertoegankelijk massamedium dat iedereen in staat stelt om deel te nemen aan het wereldwijde debat. Twitter werd uiteindelijk beide, zoals blijkt uit het gebruik dat miljardair Elon Musk van het platform maakt. Musk (die Twitter eerst wel maar nu weer niet wil kopen) tweet de ene dag over zijn bezoek aan Venetië, en dat hij zich verveelt, voert enkele dagen later promo voor SpaceX, ruziet met het bestuur van Twitter en pleit ervoor om Donald Trump definitief met pensioen te sturen. Dat allemaal voor een publiek van meer dan 100 miljoen persoonlijke vrienden.

De verschillen van visie en aanpak tussen Dorsey en Williams leidden uiteindelijk tot een pijnlijke breuk: eerst werkte Williams Dorsey buiten om in 2008 zelf CEO van Twitter te worden. Twee jaar later was het de beurt aan Williams om te worden gewipt in een internetcoup die (volgens het boek Hatching Twitter van Nick Bilton) in beweging was gezet door Dorsey. Jack Dorsey zelf kwam nog terug als CEO tussen 2015 en 2021, maar nam vorig jaar afscheid.

‘Dieper begrip’

De derde acte van Williams, na zijn verwijdering bij Twitter, begon veelbelovend: zijn nieuwe platform, Medium, moest even toegankelijk zijn als Twitter maar meer plaats bieden voor diepgang en nuance. ‘Nu we informatie delen haast moeiteloos hebben gemaakt, hoe kunnen we dieper begrip brengen met tegelijk gelijke kansen zodat goede ideeën van overal kunnen komen?’, schreef Williams in 2012. Tien jaar later kunnen we alleen constateren dat hij het antwoord op die vraag niet echt heeft gevonden.

De redactie van Medium. NYT

Medium was wel bij momenten de hipste plek waar belangrijke mensen hun opinie in het lang en breed konden delen (als ze net niet belangrijk genoeg waren om dat te mogen doen in een opiniestuk op de website van pakweg The Washington Post). Maar om lezers naar je Medium-post te krijgen, moest je eigenlijk passeren via Twitter. Misschien niet helemaal toevallig: Twitter experimenteert sinds enkele weken met Notes, een manier om langere (Medium-achtige) berichten rechtstreeks op Twitter te delen. Het maakt Medium alweer een beetje meer anachronistisch en overbodig.

Enkele jaren lang probeerde Williams om Medium meer te laten lijken op traditionele media, met betaalde online publicaties als OneZero en Zora geschreven door professionele journalisten. Maar dat plan geraakte nooit helemaal van de grond, en begin 2021 gooide hij het roer weer om en ontsloeg zijn 75 redacteurs. ‘Vandaag worden geloofwaardigheid en lezersbinding vooral opgebouwd door mensen, individuele stemmen, eerder dan merken’, schreef hij toen. Hij hoopte dat onafhankelijke freelancejournalisten gratis op Medium zouden posten, om pas een vergoeding te krijgen als de inhoud aansloeg.

Beter ecosysteem

Ev Williams krijgt bij Medium een nieuwe rol als voorzitter van het bestuur. Als CEO wordt hij opgevolgd door een vertrouweling, Tony Stubblebine. ‘Het verhaal van Medium is verre van voorbij’, schreef Williams dinsdag. Zelf gaat hij zich vooral bezighouden met nieuwe projecten.

‘Mijn belangrijkste doel tijdens mijn volwassen leven was systemen bouwen die het mogelijk maken om kennis en ideeën uit te wisselen’, schrijft hij op zijn eigen Medium-pagina. ‘Iets heel belangrijks wat sinds de begindagen aan het licht kwam, is dat het democratiseren van media heel wat ingewikkelder is dan we dachten. De voordelen brachten ook nadelen mee. Maar dat betekent niet dat we niet moeten proberen een beter informatie-ecosysteem te bouwen. Is dat in feite geen reden om zeker niét te stoppen met proberen?’

Met een nieuwe holding en research lab wil Williams nu verder sleutelen aan dat betere informatie-ecosysteem waar hij al jaren van droomt. Of zijn volgende projecten nog evenveel impact zullen hebben als Blogger, Twitter en Medium? Misschien.

Zijn ster is na tien jaar Medium alvast behoorlijk weggedeemsterd. Hij was ook altijd meer een man van mooie ideeën, eerder dan een efficiënt bedrijfsleider die dingen gedaan kon krijgen. Bij Twitter blonk hij uit in besluiteloosheid. En Medium leek het voorbije decennium vooral achter de feiten aan te lopen, met een opeenvolging van tactische koerswijzigingen, terwijl online nieuwsmedia met een scherper profiel als Buzzfeed enerzijds en sociale media als Facebook en Twitter anderzijds floreerden.

In 2022 lijkt zijn droom van een rijkere, bredere publieke conversatie op het internet in ieder geval verder af dan ooit.