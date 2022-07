Deense sneltrein Vingegaard knalt naar ritzege en gele trui

De Deen Jonas Vingegaard toonde zich onklopbaar in de race naar de Col du Granon. Geletruidrager Tadej Pogacar ging door het stof en werd er vlotjes afgereden in de eindklim. Vingegaard heeft het geel stevig in handen.

Een kapotgereden Pogacar, die zijn gele trui verliest, ziet maar liefst 2’52” verdampen tegenover Vingegaard. De spectaculaire rit van vandaag kan de uitslag van deze editie van de tour wel eens op z’n kop zetten. Landgenoot Wout van Aert verstevigt zijn groene trui, de bollentrui is voor Simon Geschke. Pogacars trui verbleekt tot de witte.

De rituitslag in volgorde van binnenkomst: Jonas Vingegaard, Nairo Quintana op 1’, Romain Bardet op 1’11”. Pogagar strandt op plaats zeven (2’52”).

Hoe kwam de zege tot stand?

De start was op zijn zachtst gesproken spectaculair. Wedstrijddirecteur Christian Prudhomme had nog maar net met zijn gele startvlag gewapperd of in het spoor van de wagen van de koersdirectie was er een demarrage van de groene trui, Wout van Aert. En hij kreeg meteen niet de minste kompaan mee: Mathieu van der Poel. Het nog ontwakende peloton gaf het duo een kloof van honderd meter en dat hadden ze beter niet gedaan. Het duo reed plankgas richting tussenspurt waar Van Aert de punten cadeau kreeg van zijn collega-veldrijder.

Maar waar iedereen er vanuit ging dat Van Aert zich zou laten uitzakken, maalde het duo rustig verder. Was Jumbo-Visma een putsch aan het voorbereiden? Toen even later een zestal met Brent Van Moer, Stan Dewulf maar vooral Tiesj Benoot op weg was naar de kop van de wedstrijd, werd het duidelijk dat Jumbo op een plan aan het broeden was. Het zestal werd teruggefloten maar beetje bij beetje kwam er toch een kopgroep van twintig tot stand.

Van Aert kreeg het gezelschap van ploegmaat Christophe Laporte, van Belgische zijde noteerden we ook nog de aanwezigheid van Guillaume Van Keirsbulck en Dylan Teuns. Ook bollentrui Simon Geschke had de slag niet gemist, andere kandidaat-ritwinnaars waren Maximilian Schachmann en de Fransman Warren Barguil.

🚴​🇫🇷​ | De 'hel van de Granon' schrikt niet iedereen af... Van der Poel en Van Aert demarreren vanuit het officiële vertrek! 🤯🤯 #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/xbj4m41JG1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Op de eerste beklimming van de dag - de Lacets de Montvernier - pakte Pierre Latour de volle buit voor Simon Geschke, Mathieu van der Poel kreeg het lastig om het tempo van de kopgroep te volgen en moest definitief de rol lossen. De Nederlander zou later uit de wedstrijd stappen. De kopgroep werd helemaal gereduceerd tijdens de beklimming van de Telegraphe, een col van eerste categorie en eigenlijk de aanloop naar de Galibier. Wout van Aert en Dylan Teuns hielden wel stand in de kopgroep.

Mathieu van der Poel moest al vroeg de kopgroep laten gaan Foto: BELGA

Meer zelfs, onder het sloopwerk van Van Aert werd de kopgroep gereduceerd tot tien renners en liep de voorsprong op tot negen minuten. Ploegmaat Laporte moest wel laten lopen.

Eens op de Galibier was het plots overal koers. In de kopgroep hielden we vier leiders over met daarbij wel de groene trui van Wout van Aert maar niet de Bahrein-trui van Dylan Teuns, al kwam die even later op zijn eigen tempo toch weer aansluiten. In de groep van de favorieten probeerden Vingegaard en Roglic slag om slinger Pogacar in het defensief te zetten.

🚴​🇫🇷​ | De Jumbo's bestoken beurtelings Pogacar... maar kunnen ze hem ook breken, hoe sterk zijn Roglic en Vingegaard? 😳😳 #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5C8llbwSJv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Vooraan versnelde Barguil en leek het erop dat Wout van Aert de opdracht kreeg om te vertragen in functie van de kopmannen. En Jumbo-Visma bleef maar druk zetten. Roglic lanceerde een zoveelste aanval maar liep bijna op een counter van Pogacar zelf. En zo werd de aangedikte groep der favorieten weer gereduceerd en kregen we een select gezelschap met nog vier Jumbo’s: Kruijswijk, Kuss, Roglic en Vingegaard.

Te veel, dacht Pogacar en hij versnelde zelf. Slachtoffer? Primoz Roglic en Nairo Quintana. Vooral het wegvallen van Primoz Roglic was goed nieuws voor Pogacar. Kuss en Kruijswijk lieten zich terugzakken tot bij Roglic. Een volgende versnelling van Pogacar werd ook Bardet en Thomas fataal zodat het verwachte man-tegen-man-gevecht kregen: Vingegaard versus Pogacar.

🚴​🇫🇷​ | En nu? Nu hebben we een tweestrijd... Pogacar versus Vingegaard! ⚔️⚔️ #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/VbWo18d6uH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Van Aert wisselde net onder de top van fiets wat erop wees dat hij tot aan de voet van de gevreesde Granon alles in dienst zou stellen van zijn kopman Jonas Vingegaard. Dat werd bevestigd toen Van Aert stopte voor… een plaspauze in de afdaling van de Galibier. Ook het duo Pogacar-Vingegaard deed het in de afdaling rustig aan zodat we aan de voet van de Granon plots een omvangrijke groep achtervolgers met daarbij een handvol Jumbo’s: Vingegaard, Kuss, Kruijswijk en Wout van Aert die zich nog verder liet afzakken om Primoz Roglic opnieuw helemaal vooraan te krijgen.

Warren Barguil begon met een voorgift van vijf minuten op de kopgroep aan de slotklim naar de top van de Col du Granon. ‘Taxi Wout’ zette met de laatste inspanning zijn vier Jumbo-ploegmaats af aan de voet van de slotklim. De strijd kon herbeginnen. Roglic trok het tempo op maar werd afgebluft door een herboren Majka, de enige ploegmaat van Pogacar in de kopgroep.

🚴​🇫🇷​ | Er gebeurt te veel om op te noemen. Van Aert heeft Roglic opgehaald en teruggebracht naar de groep gele trui. Op naar de tweede ronde?! 🥊🥊 #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Omxejux8ca — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Onder het tempo van Majka spatte de kopgroep alweer meteen uiteen. Quintana demarreerde, vreemd genoeg, uit de kopgroep terwijl zijn ploegmaat Barguil vooraan reed. Ook opvallend: Vingegaard had plots geen ploegmaat meer bij zich terwijl Pogacar een sterk klimmende Majka aan zijn zijde kreeg, al deed Kruijswijk nog zijn best om terug te keren. Je zou voor minder lachen, Pogacar zijnde. Of was het groen lachen?

🚴​🇫🇷​ | Of Pogacar het zwaar heeft na al die aanvallen? Nah, lijkt wel mee te vallen. Hij kan nog lachen! 😁😁 #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/cDZ3gAVCy8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Het was wachten op wat Pogacar en Vingegaard nog in petto hadden, al Quintana meteen een goed ritme te pakken en reed hij stelselmatig weg van de groep Pogacar. Barguil geraakte intussen geen poot meer vooruit, in de groep van de favorieten kwam er een aanval van Romain Bardet, de nummer zeven van het algemeen klassement. De volgende aanval was van Jonas Vingegaard. Pogacar twijfelde even en bleek een zwak moment te hebben. Pogacar moest ook Geraint Thomas laten rijden en was duidelijk in de problemen.

🚴​🇫🇷​ | Is dit het moment? Vingegaard valt aan en Pogacar kraakt! 😆😆 #TDF2022



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/26UhAFJQ7p — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2022

Vingegaard reed meter per meter weg van zijn Sloveense tegenstander en had op drie kilometer van de finish de gele trui al virtueel om de schouders.

Wat deden de Belgen?

Met Oliver Naesen stapte, helaas, een eerste landgenoot uit koers. Naesen vertoonde sinds de rustdag ziekteverschijnselen, ging toch nog van start maar moest al vrij snel het peloton laten rijden en besloot wijselijk af te stappen.

Een zieke Oliver Naesen haalde de finish niet. Foto: BELGA

Voor het overige deden onze landgenoten naarstig verder met eens te meer Wout van Aert als grote smaakmaker. Maar niet alleen Van Aert deed flink zijn best. Dewulf, Benoot en Van Moer leken op weg naar de kop van de wedstrijd maar werden teruggefloten. Toen even later een kopgroep van twintig ontstond, gaven Guillaume Van Keirsbulck en Dylan Teuns wel thuis. Van Keirsbulck verdween al snel uit de kop van de wedstrijd, Van Aert en Teuns niet terwijl in het peloton Benoot de sloophamer bovenhaalde. Teuns kraakte op de Galibier maar had zijn wedstrijd intelligent ingedeeld, Van Aert reed alweer een meesterlijke etappe en bracht in de afdaling van de Galibier ook nog eens Roglic terug tot in de groep van de favorieten.