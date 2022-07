Topvrouw agentschap Opgroeien krijgt crisismanagers naast zich

Katrien Verhegge moet niet opstappen na een vernietigende onderzoekscommissie over het agentschap Opgroeien, maar moet met crisismanagers aan haar zijde verder. Sinds een vernietigende onderzoekscommissie is het vertrouwen zoek.

Externe crisismanagers naast de topvrouw en een evaluatie op het einde van het jaar moet de vertrouwensbreuk met het agentschap Opgroeien herstellen.

Kind en Gezin reageerde te laks op klachten en meldingen. De klantenbeheerders gingen onder een te grote werklast gebukt en droegen een te grote individuele verantwoordelijkheid. De minister werd daar niet over ingelicht. Zorginspectie, die ook met tekorten kampte, sloeg daarover wel alarm bij het politieke niveau.‘We hebben begrip voor de covidimpact van de voorbije twee jaar, die zwaar op de administratie heeft gewogen. Toch had er doortastender opgetreden moeten worden’, zegt verslaggever Hannes Anaf (Vooruit).

Ook toenmalig minister Wouter Beke (CD&V) bleef in gebreke: ‘Hij is pas in actie gekomen na het overlijden van een baby in kinderopvang ’t Sloeberhuisje, in februari 2022. Hij heeft in deze commissie zelf toegegeven dat hij een te groot vertrouwen heeft gehad in zijn administratie.’