Ondanks preventie, politie, camera’s en familiale steun is België weer een slachtoffer van dodelijk partnergeweld rijker. De moord op Marly Schapendonck en haar neef in Kinrooi is minstens het elfde geval van femicide in België sinds het begin van het jaar.

Ze zou al meerdere keren naar de politie zijn gestapt met klachten over stalking, er hingen 35 camera’s in haar huis en zelfs haar neef was even ingetrokken om Marly Schapendonck, een 35 jarige opvoeder ...