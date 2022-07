Hoe een onbuigzame PS de premier en Vivaldi tot wanhoop drijft

Binnen de regering wordt stilaan alles uit de kast gehaald om de druk op de PS op te voeren, maar de partij blijft onvermurwbaar in het pensioendebat. Zelfs de deadline van 21 juli staat op de helling.

Is een nieuwe ‘madame non’ geboren? Binnen Vivaldi doet een deel van de regering er alvast alles aan om die stempel op minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) te kleven. Meer zelfs, vanuit de federale regering wordt er volop gespind over haar gebrek aan dossierkennis ten opzichte van haar collega’s en ex-ministers van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD), Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Die karaktermoord is compleet onterecht volgens andere regeringstoppers, maar het schetst de venijnige sfeer die vandaag binnen Vivaldi leeft. De hoop op een pensioenakkoord werd dinsdagnacht opnieuw gekelderd en dat laat duidelijk sporen na. Het is onduidelijk wanneer het kernkabinet opnieuw samenkomt om de discussie verder te zetten.

Oplopende frustraties

Niemand ontkent daarbij de stugge houding van de PS, ook de Franstalige socialisten zelf niet. De PS heeft met de verhoging van de minimumpensioenen naar 1.500 euro al een belangrijke verkiezingsbelofte ingelost en voelt er niet veel voor om de toegangsvoorwaarden tot dat minimumpensioen te streng te maken. Het drijft premier De Croo en de Vivaldi-regering stilaan tot wanhoop.

Alleen raakt de partij meer en meer geïsoleerd in de pensioendiscussie. Vanuit de andere regeringspartijen wordt de druk ook openlijk opgevoerd. Premier De Croo deed dat dinsdagavond al bij de start van de onderhandelingen door zijn minister van Pensioenen meteen voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen. Volgens verschillende bronnen vielen daarbij harde woorden.

• PS raakt meer en meer geïsoleerd in pensioendiscussie

Vanmorgen schreeuwde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dan weer openlijk al zijn frustraties uit op Radio 1. ‘Ik weet ook niet wanneer het pensioenakkoord er komt, maar ik vind het er volledig over dat het zo lang duurt’, klonk het. Hij zette zich daarbij ook openlijk af tegen zijn Franstalige zusterpartij. ‘Het is een feit dat Vooruit en PS op sommige vlakken anders denken over pensioenen. Wij willen dat wie werkt, meer beloond wordt. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd.’

Het is afwachten of de korte afkoelingsperiode raad brengt. In principe is het nog altijd de bedoeling om voor volgende week donderdag te landen, zo gaf Lalieux eerder deze week zelf nog aan. Maar binnen de regering wordt ook daar al wat voorzichtiger over gecommuniceerd. Zo zou het kernkabinet misschien ook na 21 juli nog een weekend verder kunnen onderhandelen. Zelfs september wordt intussen al geopperd als ultieme deadline. Dan moet België de pensioenplannen voorleggen aan Europa, waar dan weer stevige budgetten aan vasthangen.

• De Bleeker waarschuwt PS: ‘Zonder pensioenhervorming minder Europese steun’

‘Pre-electorale sfeer’

Het is ook niet het enige dossier dat tot ergernis leidt binnen de regering. ‘Ook bij de fiscale hervorming blijf ik op mijn honger zitten’, gaf Rousseau nog aan. Hij haalde daarbij openlijk uit naar coalitiepartner MR en voorzitter Georges-Louis Bouchez. ‘Wat blijven sommigen doen in de regering als alles toch op een koude steen valt?’

En dan is er nog het recente voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om via een belasting de overwinsten van energiebedrijven te recupereren. Haar collega-minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) maakte onmiddellijk duidelijk dat dit ‘juridisch-technisch helaas niet haalbaar is’. Zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi ging nog een stap verder door Van der Straeten ‘aankondigingspolitiek’ te verwijten.

‘Ik vond dat nogal ongepast’, reageerde Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout op Radio 1. Groen houdt ook gewoon voet bij stuk en gaat het voorstel alsnog op tafel leggen richting de begrotingsbesprekingen in het najaar.

Kan het zo nog verder binnen Vivaldi? Rousseau benadrukt dat zijn partij het werk nog wel wil verderzetten met de Vivaldi-regering. ‘De anderen moeten zelf maar in de spiegel kijken en dan straks uitleggen aan de kiezers waarom ze het verkloot hebben’, zei hij. ‘Ik kan de collega’s oproepen om ook de gevolgen van een niet-akkoord te zien: dan worden de extremen nog maar eens groter.’