Ondanks zijn aanval vandaag geen beterschap: Mathieu van der Poel stapt uit Tour

Geen Mathieu van der Poel meer in de Ronde van Frankrijk. De Nederlander van Alpécin-Deceuninck kende een moeilijke eerste week, maar bleef toch doorgaan. Het schip strandt nu in de elfde etappe.

Mathieu van der Poel leek na een meer dan degelijke openingsrit vertrokken voor een goede Tour. Maar al snel ging het bergafwaarts en kwam de renner van Alpecin-Deceuninck niet echt meer in het stuk voor en was hij meer achteraan het peloton te vinden dan voorin. ‘Het enige wat ik zou kunnen bedenken, is dat ik de weerslag voel van een hoogtestage’, gaf Van der Poel aan. ‘Al heb ik daar nog nooit zo een grote dip van gehad als nu.’

Tijdens de rit naar de Super Planche des Belles Filles ging het opnieuw iets beter en vertelde Van der Poel nog dat hij blij was dat hij niet eerder had opgegeven. Woensdag in de elfde etappe naar de Col du Granon was de opgave dan toch een feit. En dat na de aanval die Van der Poel van bij het begin plaatste met Wout van Aert. Na een koppeltijdrit van bijna 30 kilometer werd het duo vergezeld van een grotere groep. Op de eerste klim van de dag moest Van der Poel als eerste lossen, om daarna bijgebeend te worden door het peloton. Ook die groep moest hij snel laten rijden en met nog ongeveer 70 kilometer op de teller hield de Nederlander het uiteindelijk voor bekeken.

Eerder zette ook Oliver Naesen een punt achter zijn Ronde van Frankrijk. Dinsdag beleefde onze landgenoot al een absolute offday omdat hij ziek was. De renner van AG2R-Citroën startte vandaag nog aan de eerste koninginnenetappe naar de Col du Granon, maar gaf er onderweg de brui aan.