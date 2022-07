Standbeelden hoofdpersonages ‘Breaking bad’ krijgen kritiek

Walter White en Jesse Pinkman, de hoofdpersonages uit Breaking bad, krijgen hun eigen standbeeld in Albuquerque, waar de reeks zich afspeelt. Een slecht idee volgens sommigen.

In het Albuquerque Convention Center in de Amerikaanse staat New Mexico kunnen bezoekers straks selfies nemen met een bronzen Walter White en Jesse Pinkman. De standbeelden van de twee belangrijkste personages uit Breaking bad worden geschonken door Sony Pictures Television, tv-studio achter de reeks, en Vince Gilligan, de bedenker van Breaking bad. Gilligan wil daarmee het toerisme stimuleren in de streek rond Albuquerque, de stad waar de reeks werd opgenomen. ‘Vijftien jaar lang, met twee series en een film als gevolg, was Albuquerque geweldig voor ons’, zei Gilligan in een persbericht. ‘Ik wil iets terugdoen.’ Hij hoopt dat de standbeelden ‘bussen vol toeristen aantrekken’.

Breaking bad volgt Walter White (Bryan Cranston), een chemieleerkracht met kanker die meth dealt samen met zijn voormalige leerling Jesse Pinkman (Aaron Paul). Breaking bad liep van 2008 tot 2013 en werd bekroond met tien Emmy’s. Daarna volgde nog de Netflixfilm El Camino, waarin Pinkman centraal stond, en Better call Saul, een spin-offreeks over de louche advocaat van White en Pinkman.

Dat twee fictieve drugdealers een standbeeld krijgen in een stad die geteisterd wordt door drugscriminaliteit, roept boze reacties op op Twitter. ‘Ze richten standbeelden op voor personages die methdealers zijn, junkies en moordenaars in een stad die berucht is voor zijn methverslavingen en drugsproblemen. Wat the fuck is dit’, stelt een Twitteraar.

Uit een recent rapport van het department Gezondheid van New Mexico bleek dat er in 2020 bijna drie keer zoveel mensen in de Amerikaanse staat stierven aan een overdosis meth dan in 2015. De voorbije 30 jaar gingen zo’n 43.000 inwoners van New Mexico dood door een overdosis alcohol of drugs.

De beelden die beeldhouwer Trevor Grove maakte, worden hoe dan ook op 29 juli onthuld. Op de ceremonie zullen behalve de burgemeester van Albuquerque ook Gilligan en acteurs Bryan Cranston en Aaron Paul aanwezig zijn. ‘We zijn blij dat de standbeelden binnen staan, zodat ons hoofd wordt beschermd tegen de kritiek van duiven’, zeiden Cranston en Paul grappend in een gemeenschappelijk persbericht.