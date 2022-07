Fietser in Merksem in been geschoten met luchtdrukgeweer

In het Antwerpse district Merksem is in de nacht van dinsdag op woensdag een man in het been geschoten toen hij aan het fietsen was. Dat zegt het Antwerpse parket.

De feiten speelden zich af omstreeks middernacht in de Korte Bremstraat. Een getuige merkte een gewonde man op en verwittigde de hulpdiensten. Die troffen inderdaad een 26-jarige man aan, naast zijn fiets, met een schotwonde in het been.

In het ziekenhuis werd een projectiel gevonden in de wonde, afkomstig van een luchtdrukgeweer.

De Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar het incident, maar voorlopig is het gissen wie verantwoordelijk is voor de schietpartij en waarom. Het slachtoffer is alvast geen bekende voor politie en gerecht.

De feiten worden voorlopig gekwalificeerd als poging tot moord. ‘Dat is een zeer hoge kwalificatie, maar onderzoek zal moeten uitwijzen onder welke kwalificatie dit uiteindelijk zal vallen’, aldus het parket.