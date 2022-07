Bosbranden in omgeving Bordeaux: duizenden mensen geëvacueerd van campings

In Gironde, in de buurt van het Franse Bordeaux, zijn woensdag vanwege de bosbranden 6.000 mensen geëvacueerd van vijf campings. In totaal ging al 1.200 hectare naaldbos in vlammen op.

De 6.000 mensen die geëvacueerd moesten worden van de campings kregen onderdak in een expositiecentrum en een winkelcentrum. Niemand raakte gewond. Het Rode Kruis en de civiele bescherming zijn ter plaatse.

Dinsdagavond werden uit voorzorg ook al 500 inwoners van de gemeente Guillos geëvacueerd.

De branden begonnen woensdagnamiddag. In Teste-de-Buch, in de buurt van de duin van Pilat, is al 445 hectare bos vernield. In Landiras, op een veertigtal kilometer van Bordeaux, gaat het om 800 hectare.

Foto: AFP

Het vuur was woensdagochtend nog niet onder controle. De omstandigheden zijn moeilijk, melden de hulpdiensten. Zowat 600 brandweerlieden bestrijden de branden, woensdag krijgen ze hulp uit andere hulpverleningszones.

Het zuidoosten van Frankrijk kreunt al voor de tweede keer in een maand onder een hittegolf. In zeven departementen geldt code oranje voor de hitte.