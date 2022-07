Vooruit schreeuwt frustraties uit over Vivaldi-regering: ‘Het is er volledig over’

De frustraties bij de regeringspartijen borrelen stevig op nu de pensioendiscussie nog maar eens in een impasse zit. ‘De anderen moeten straks maar aan de kiezers uitleggen waarom ze het verkloot hebben’, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

Met een zekere moedeloosheid geeft de top van de federale regering vandaag aan dat hij nog niet weet wanneer het kernkabinet opnieuw samenkomt om het te hebben over de pensioenhervorming. De hoop op een akkoord werd woensdagnacht opnieuw gekelderd en dat laat duidelijk sporen na binnen de Vivaldi-coalitie. De liberalen reageerden gisterenavond al geërgerd op de houding van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), die niet bepaald happig lijkt om tot een akkoord te komen. Maar ook andere regeringspartijen zit het immobilisme van Vivaldi hoog.

Meer zelfs, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau schreeuwde vanmorgen op Radio 1 openlijk al zijn frustraties uit over de regering. ‘Ik weet ook niet wanneer het pensioenakkoord er komt, maar ik vind het er volledig over dat het zo lang duurt’, klonk het. Hij zette zich daarbij ook openlijk af tegen zijn Franstalige zusterpartij. ‘Het is een feit dat Vooruit en PS op sommige vlakken anders denken over pensioenen. Wij willen dat wie werkt, meer beloond wordt. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd.’

• PS raakt meer en meer geïsoleerd in pensioendiscussie

De PS gaf gisterenavond eerlijk aan dat er sprake is van ‘grote spanningen’ binnen de regering. De partij stipt aan dat Lalieux wel degelijk een goed becijferde nota op tafel legde, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. De frustraties over het pensioendossier zijn bovendien ook maar een deel van het probleem. Rousseau fileerde de Vivaldi-regering alsof hij zelf in de oppositie zit.

‘Combinatie met fiscale hervorming’

‘Het is belangrijk dat de pensioenhervorming gecombineerd wordt met een fiscale hervorming, maar ook daar blijf ik op mijn honger zitten’, zei Rousseau, die ook openlijk uithaalde naar coalitiepartner MR en voorzitter Georges-Louis Bouchez. ‘MR is goed in dingen afschieten op voorhand. Ik begrijp dat niet. Wat blijven sommigen doen in de regering als alles toch op een koude steen valt? Sommigen moeten maar eens in de spiegel kijken en zien wat ze nog in de regering willen doen, behalve een aantal ministersposten vasthouden.’

Ook andere dossiers zorgen voor frustraties, zoals het recente voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om via een belasting de overwinsten van energiebedrijven te recupereren. Haar collega-minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) maakte onmiddellijk duidelijk dat dit ‘juridisch-technisch helaas niet haalbaar is’. Zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi ging nog een stap verder door Van der Straeten ‘aankondigingspolitiek’ te verwijten.

• Overwinstbelasting energiebedrijven lijkt nu al begraven

‘Het was mede op aandringen van de coalitiepartners dat we met dat voorstel aan de slag gingen’, reageerde Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout vanmorgen op Radio 1. ‘Maar blijkbaar vond de CD&V-voorzitter het nodig om het meteen neer te sabelen. Ik vond dat nogal ongepast.’ Groen houdt ook voet bij stuk en gaat het voorstel alsnog op tafel leggen richting de begrotingsbesprekingen in het najaar.

‘Pre-electorale sfeer’

Kan het zo nog verder binnen Vivaldi? Rousseau benadrukte dat zijn partij het werk nog wel wil verderzetten met de Vivaldi-regering. ‘De anderen moeten zelf maar in de spiegel kijken en dan straks uitleggen aan de kiezers waarom ze het verkloot hebben’, zei Rousseau. ‘Ik kan de collega’s oproepen om ook de gevolgen van een niet-akkoord te zien: dan worden de extremen nog maar eens groter.’

‘Ik krijg het aan niemand uitgelegd dat er twee jaar voor de verkiezingen niemand in staat is om te besturen’, zei Vaneeckhout. ‘Ik zie ook dat sommige voorzitters al in een soort pre-electorale sfeer terechtgekomen zijn. Maar in uitdagende tijden moeten we onszelf overstijgen en niet vervallen in profileringsdrang.’