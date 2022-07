Bij de genomineerden van de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, valt de naam van oud-president Barack Obama op.

De 60-jarige Obama maakt kans op een Emmy in de categorie ‘beste verteller’. De 44ste president van de Verenigde Staten sprak de vertelstem in van de documentaire ‘Our Great National Parks’. De vijfdelige serie, die Obama ook mee produceerde, gaat over nationale parken in de hele wereld.

Obama neemt het in de categorie op tegen de Britse natuurdocumentairemaker David Attenborough, voormalig basketbalster Kareem Abdul-Jabbar, Oscarwinnares Lupita Nyong’o en tv-presentator en stand-upcomedian W. Kamau Bell.

De winnaars worden op 12 september bekendgemaakt in Los Angeles. Dan weet Barack Obama of hij een Emmy-beeldje op de schouw kan zetten naast de Nobelprijs en de twee Grammy Awards - de belangrijkste muziekprijzen - die hij eerder won. Die won hij voor het beste ‘spoken word album’ voor zijn audioboeken The audacity of hope: thoughts on reclaiming the American Dream en Dreams from my father.

De nominaties werden gedomineerd door de dramaserie ‘Succession’, die kans maakt op 25 prijzen.