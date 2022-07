Gestolen reliekschrijn afgeleverd bij kunstdetective

Bij de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand is een pakketje afgeleverd met een bijzondere inhoud. Wellicht gaat het om het reliekschrijn dat begin juni werd gestolen uit de abdij van ­Fécamp in Normandië. Dat melden Le Figaro en Belga.

Het schrijn dat de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand in handen kreeg, werd in juni gestolen uit de abdij van Fécamp in Normandië. Het bevat twee metalen flesjes waarin bloed van Christus zou zitten. De dieven zouden Brand hebben toevertrouwd dat ze bang ­waren voor de vloek die ze over zich afriepen door gestolen bloed van Christus te bewaren.

Volgens Brand gaf de dief het reliek aan een vriend en toen die erachter kwam wat zijn inhoud was, heeft hij het weer aan een vriend gegeven. ‘Toen ook die wist wat hij in huis had, is via een beveiligd mailadres contact met mij gezocht’, vertelt Brand.

Brand is een bekende kunst­detective. Eerder vond hij een gestolen Picasso en een eeuwenoud Perzisch manuscript terug en leidde zijn ­research naar de inbeslagname van twee bronzen paarden die voor de Rijkskanselarij van Hitler stonden en verloren werden ­gewaand, tot ze zeventig jaar na de oorlog te koop werden aangeboden op de zwarte markt.

De Nederlandse politie zal het schrijn onderzoeken op mogelijke sporen voor het wordt teruggebracht naar Fécamp, klinkt het bij Belga.