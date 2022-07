22 graden aan zee, 32 in het zuiden

Het wordt woensdag een stuk minder warm aan zee dan in het zuiden van het land. Het verschil bedraagt 10 graden: 22 tegen 32. Volgende week kan het kwik volgens het KMI boven 37 graden gaan in België.

Woensdag hangt er doorgaans veel hoge en middelhoge bewolking. In het noordelijke deel van het land is een lokaal spatje regen mogelijk, in het zuiden is er wat meer zon.

De maxima schommelen van 22 graden aan zee en zo’n 28 graden in het centrum tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land.

‘s Avonds en in de nacht naar donderdag is er nog steeds vrij veel bewolking en is de kans op een lokaal spatje regen het grootst in het zuiden van het land. De minima liggen tussen 13 à 14 graden in de Noorderkempen en 18 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdagochtend is er vooral ten zuiden van Samber en Maas nog hoge en middelhoge bewolking, waaruit plaatselijk gedruppel kan vallen. Over het noordwesten van het land is er lage bewolking mogelijk. Daarna verwacht het KMI zonnige periodes die afwisselen met wolkenvelden. De maxima schommelen van zo’n 21 graden vlak aan zee tot rond 29 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag blijft het droog. De dag start zonnig op vele plaatsen. In de loop van de dag komen er wolkenvelden op, vooral over het centrale deel van het land. Aan de kust en in Belgisch Lotharingen blijft het wellicht de hele dag zonnig. De maxima liggen dan iets lager tussen 20 en 25 graden

Zaterdag stuurt een Brits hogedrukgebied zeelucht aan van de Noordzee. Het blijft droog met zonnige perioden en ook wolkenvelden, bij maxima tussen 21 en 27 graden.

Zondag blijft het droog met veel zon en slechts enkele hoge wolkensluiers. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 22 en 28 graden.