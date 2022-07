Twitter klaagt Elon Musk aan voor intrekken overnamebod

Twitter klaagt Elon Musk aan omdat hij afziet van de koop van het sociale medium. Dat melden Amerikaanse media dinsdagavond.

Het bedrijf vraagt de rechter om Musk te verplichten de overname alsnog af te ronden voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel.

‘Na een publiek spektakel te hebben opgezet om Twitter in het spel te brengen, en nadat hij een verkopervriendelijke fusieovereenkomst heeft voorgesteld en ondertekend, gelooft [de heer] Musk blijkbaar dat hij - in tegenstelling tot elke andere partij die onderworpen is aan het contractenrecht van Delaware - vrij is om van gedachten te veranderen, het bedrijf kapot te maken, de activiteiten te verstoren, de aandeelhouderswaarde te vernietigen en weg te lopen’, zo klinkt het in de aanklacht van Twitter.

‘Oh de ironie lol’, schreef Musk op Twitter nadat het nieuws bekend werd. Het is niet duidelijk of hij het daarmee over de aanstaande rechtszaak heeft.

Oh the irony lol — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

De Tesla-baas deed eind april een bod op Twitter van 44 miljard dollar (destijds 43 miljard euro), maar besloot vorige week om zich terug te trekken uit de overnamedeal. Hij vindt dat Twitter nooit een goed antwoord heeft gegeven op zijn vraag hoeveel bots en spamaccounts er op de berichtendienst actief zijn en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers.

De miljardair beweert dat het aantal spambots op het platform veel hoger is dan het bedrijf zelf zegt. Musk heeft volgens Twitter echter geen enkel bewijs voor deze bewering geleverd en de berichtendienst heeft de aantijgingen van Musk dan ook herhaaldelijk ontkend.

Dinsdag bestempelden de advocaten van Twitter in een briefwisseling tussen de twee partijen de handelswijze van Musk al als ‘ongeldig en onrechtmatig’.