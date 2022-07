‘De waarheid is: ik ben niet wie je denkt dat ik ben.’ De Britse hard­loop­legende Mo Farah (39) heet eigenlijk Hussein Abdi Kahin. In een BBC-documentaire onthult hij hoe hij als kind het Verenigd Koninkrijk werd binnengesmokkeld.

Mo Farah. De Britse langeafstandsloper is een klinkende naam in de sportwereld: in 2012 won hij olympisch goud op de 5.000 en 10.000 meter. In 2016 deed hij die krachttoer nog eens over. Voordien was ...