Na een poging het land te verlaten, zit de voortvluchtige Sri Lankaanse president vast op de luchthaven van Colombo

Volgens officiële bronnen is de president van Sri Lanka gestrand op de luchthaven van Colombo na een vernederende confrontatie met immigratieambtenaren, die hem ervan weerhielden in ballingschap naar het buitenland te gaan.

Nadat demonstranten het presidentieel huis hadden bestormd op 31 maart, wist de Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa via een achterdeur te ontsnappen. Hierna werd hij naar het noordoosten van het land gebracht op een militair schip, zo melden officiële bronnen. Meer precies zou deze locatie gaan over de luchtmachtbasis Katunayake, die in de buurt van de internationale luchthaven Bandaranaike is gelegen.

Lokale media gaven reeds aan dat de president naar Dubai in ballingschap zou gaan. Verschillende medewerkers op de luchthaven lieten echter weten dat de president en zijn vrouw vier vluchten naar de Verenigde Arabische Emiraten gemist hebben. Immigratieambtenaren weigerden namelijk de VIP-vertrekhal te bezoeken om het paspoort van de president te stempelen, en de president weigerde op zijn beurt zich naar de voor publiek toegankelijke terminal te begeven uit angst voor de reacties van de mensen. Zo strandden hij en zijn vrouw op de luchthaven van Colombo en brachten ze de nacht door in de militaire basis nabij de luchthaven.

Ook voormalig minister van financiën Basil Rajapaksa, de jongere broer van de president, probeerde het land te verlaten. De immigratieambtenaren weigerden eveneens hem te bedienen in de VIP-vertrekhal op de luchthaven van Colombo. Hierover vertelde K.A.S. Kanugala, de voorzitter van de Sri Lankaanse vereniging van immigratie- en emigratieambtenaren: ‘Gezien de onrust in Sri Lanka staan de immigratieambtenaren onder enorme druk om topmensen niet toe te staan het land te verlaten. We maken ons zorgen om onze veiligheid. Dus totdat deze kwestie is opgelost, hebben de immigratiebeambten die in de VIP-lounge werken, besloten hun diensten in te trekken.’

De president deelde reeds aan parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana mee woensdag 13 juli af te treden. Hierdoor zou premier Ranil Wickremesinghe automatisch zijn functie krijgen totdat het parlement een vervanger kiest voor de resterende ambtstermijn. Hij kondigde echter al aan ontslag te nemen. Volgens een regeringslid zou overeengekomen zijn dat op 20 juli de nieuwe president gekozen wordt. Een bron van de grootste politieke partij, Samagi Jana Balawegaya (SJB), meldde dat er al een voorlopig akkoord gesloten is om Premadasa, de zoon van een oud-president, te steunen.