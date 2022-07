‘Het wordt een lastige tocht. Zoals het leven na een aanslag dat ook is’

Ze waren zorgeloos aan het fietsen door New York toen ze werden aangereden door een IS- terrorist. Marion Van Reeth (59) uit Wilrijk ­verloor daarbij haar beide benen, haar echt­genoot Aristide Melissas (51) liep een open ­schedelbreuk op. Vandaag, twee dagen voor de renners in de Tour de France, beklimmen ze de Alpe d’Huez met andere slachtoffers van aan­slagen. ‘De haarspeldbochten zullen onze ­tegenslagen symboliseren.’