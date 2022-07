België krijgt sleutelrol in financiering Europees herstel

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank. belga

De obligaties die de Europese Commissie uitgeeft om het Next Generation EU-project te bekostigen, werden tot nu toe afgehandeld door het Luxemburgse Clearstream en de Franse bank BNP Paribas. Maar de Commissie wil deze taak liever toekennen aan publieke entiteiten. Dat is gunstiger vanuit het oogpunt van risicobeheer, en het garandeert ook een gelijke behandeling van alle klanten. De Europese Centrale Bank (ECB) en de Nationale Bank van België zullen de taken op zich nemen, de eerste als betalingsagent en de tweede voor de afhandeling.

Loodgieterij

Daarover is dinsdag een intentieverklaring ondertekend door gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank, directeur Fabio Panetta van de ECB en Europees Commissaris Johannes Hahn. ‘Onze uitgiftes zullen zo op een gelijkwaardige basis toegankelijk zijn voor alle investeerders’, aldus Hahn. Wunsch noemt de samenwerking ‘een zeer mooie opsteker voor een belangrijke activiteit van de Nationale Bank’.

De afdeling Securities Settlement System (SSS) van de Nationale Bank krijgt er dus vanaf de zomer van volgend jaar een belangrijke taak bij. ‘Je kunt onze activiteit vergelijken met de loodgieterij die het vlotte verloop van geldstromen mogelijk maakt’, zegt Jan De Wit, de chef van het departement financiële markten binnen de Nationale Bank.

België behoort, samen met Griekenland, tot de weinige landen die de afhandeling van de eigen obligatie-uitgiften niet volledig aan de privésector heeft uitbesteed. Dat heeft historische redenen, maar uit een analyse die vijf jaar geleden werd gemaakt, bleek dat de gebruikers erg tevreden zijn. ‘We kregen toen de uitdrukkelijke vraag om deze activiteit voort te zetten, hoewel het geen kerntaak is voor een centrale bank’, zegt Koen Geenen die de afdeling SSS leidt.

Scherpe tarieven

Naast het Agentschap voor de Schuld, dat de Belgische staatsleningen uitschrijft, zijn ook banken klant van SSS, onder meer voor de afhandeling van bedrijfsobligaties. Momenteel staat de afdeling in voor 465 miljard euro aan Belgische staatsobligaties en 295 miljard aan schuldeffecten uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen. Met de toekenning van de 800 miljard EU-obligaties zal het uitstaande kapitaal op termijn verdubbelen. Concreet zal de Nationale Bank de obligaties afleveren aan de kopers, en er ook voor zorgen dat de betaling correct verloopt. Deze dienstverlening wordt ‘delivery versus payment’ (dvp) genoemd. De Nationale Bank voert deze dienstverlening uit op basis van een tarief dat de kosten dekt. Die tarieven zijn lager dan wat de private spelers als Clearstream of Euroclear doorgaans aanrekenen. ‘Voor de Europese Commissie hanteren we dezelfde tariefstructuur als voor andere klanten. Onze tarieven zijn zeer scherp’, zegt Geenen.

Er zullen niet direct bijkomende personeelsleden worden aangeworven om het extra volume te verwerken. Het huidige team van 25 mensen volstaat momenteel om de extra taak uit te voeren. Geenen: ‘Het eerste jaar zullen we een tandje moeten bijsteken om een en ander juridisch en technisch voor te bereiden, maar dit is een volumebusiness. Als je 800 miljard kunt servicen, is het perfect werkbaar als er nog 800 miljard bijkomt, in het bijzonder omdat het hier grote individuele uitgiftes betreft’.

Investeringen in de infrastructuur zijn slechts beperkt nodig. Wel heeft de Europese Commissie aan de Nationale Bank gevraagd om na de uitgifte ook de monitoring en verslaglegging te verzorgen. ‘De webtoepassing waarop de transacties gevolgd kunnen worden, dient daaraan te worden aangepast’, zegt Geenen.