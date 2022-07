De Super Heavy Booster 7 is ontploft tijdens de landing na een eerste testvlucht. De raket is van SpaceX, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De booster is onderdeel van de Starship-raket en moet in de toekomst mensen naar de maan of Mars brengen. De landing verliep niet zoals gepland en maakte een luide knal. Musk bedankt toch zijn ruimtevaartteam en zal zijn reis naar Mars verderzetten.