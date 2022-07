Passagiers op een vlucht naar Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, schoten even in paniek toen tijdens de landing brand ontstond in het landingsgestel van het vliegtuig. Door de wrijving waren de remmen in brand gevlogen, waardoor vlammen boven de vleugel uitkwamen. ‘Waarom laten ze er ons niet uit?’, klinkt het in video’s die passagiers deelden op sociale media. De passagiers konden het toestel uiteindelijk verlaten, niemand raakte gewond.