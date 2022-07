Meer dan zestig bands zullen als bis Gorki coveren op de Gentse Feesten

Vandaag zou Gorki-zanger Luc De Vos 60 geworden zijn. Dat zal op de komende Gentse Feesten niet ongemerkt voorbijgaan.

‘De laatste bis, die moet je mij nog schenken’. Onder dat motto, een verwijzing naar een regel uit het nummer Anja, wordt een opvallende campagne gelanceerd voor de komende Gentse Feesten. De artiesten worden namelijk opgeroepen hun bisnummers op te dragen aan Luc De Vos.

De Vos zou op 12 juli 60 jaar zijn geworden, maar zijn plotse overlijden in 2014 blijft ook na acht jaar nog nazinderen in Gent. ‘Om zijn 60ste verjaardag eer aan te doen, trakteren verschillende artiesten het publiek tijdens de Gentse Feesten op bisnummers van Gorki’, zo luidt het in een verklaring. ‘Elk zullen ze hun eigen versie van een hit van de Vlaamse rockband brengen, om zo samen de verjaardag van Luc De Vos te vieren en hem nog eens terug te brengen naar zijn Gentse Feesten.’ Meer dan zestig artiesten antwoordden al positief op een oproep van de Stad Gent, onder wie Sioen, Metejoor, Praga Khan, Mama’s Jasje en Sam Gooris.

‘Gorki heeft zijn naam op de Gentse en Vlaamse muziekscène gedrukt. Er is geen enkele Vlaamse muzikant die kan beweren niet geïnspireerd te zijn door Luc De Vos’, zegt Peter Vanlaet van Mama’s Jasje. ’Want dat de podia en het publiek de nummers van Gorki al veel te lang moeten missen, dat is zeker.’