Aan de Vesder ruik en voel je de watersnood nog elke dag

Een jaar zou het duren, zei de Waalse regering, tot de schade van de waterramp zou zijn hersteld. Wie vandaag rondtrekt door de vallei van de Vesder ziet, hoort, ruikt en voelt dat voor veel mensen licht aan het einde van de tunnel nog veraf is.? Hoe gaat het met de slachtoffers van de ramp? En wat is er nog nodig voor de wederopbouw?





Journalisten Heleen Debeuckelaere en Jef Poppelmonde gingen terug naar de vallei van de Vesder en spraken met bewoners die er bleven, en wegtrokken.

