Tentoonstelling van kapotgeschoten Russische tanks trekt door Europa

Doorheen Europa trekt een ‘militaire parade’ van verwoest Russisch materiaal. Na Warschau, is momenteel de hoofdstad van huidig EU-voorzitter Tsjechië de gaststad van de tentoonstelling ‘Het onoverwinnelijke leger’.

‘Rusland maakt ons graag bang door te zeggen dat hun tanks met gemak tot in Europa zullen komen. Wij willen bewijzen dat dat klopt, maar alleen in schroot’, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Zijn ministerie is de drijvende kracht achter de reeks tentoonstellingen die het hele continent moet doorkruisen.

Kapotte tanks, houwitsers en luchtafweersystemen ‘sierden’ al het straatbeeld in Polen. Nu is het de beurt aan Praag. Voorts zijn er plannen om met de ‘militaire parade’ naar Madrid, Lissabon, Berlijn en een stad in Nederland te trekken. De tentoonstelling heeft de smalende naam ‘Het onoverwinnelijke leger’. Voor de Tsjechen, een van de Europese koplopers in steun voor Oekraïne, is de tentoonstelling een goede reminderwaarom het land steun biedt.

Voor de Tsjechen, een van de Europese koplopers in steun voor Oekraïne, is de tentoonstelling een goede reminder. Foto: reuters

Eerder hield de ‘parade’ al halt in Warschau. Foto: afp

Tsjechië zegt dat het zelf voldoening haalt uit de expositie. Dat de Russische tanks aan flarden worden geschoten, toont dat hun wapenleveringen nuttig zijn, vinden ze. Tsjechië was het eerste land dat tanks op treinen richting Oekraïne zette. Sindsdien blijft het land zwaar materiaal leveren, waaronder Mi-24 helikopters.

En dat gevoel is net de opzet van de tentoonstelling. ‘De expo moet vooral overtuigen dat Rusland wel te kloppen is’, zei een Poolse minister toen het kapotte materiaal in Warschau als achtergrond van vele selfies diende. Voor Oekraïne toont de expositie hoe belangrijk de steun van andere landen voor hen is, reageerde de Oekraïense binnenlandminister.

Dubbel symbolisch

Dat de Russische tanks in Praag stoppen, is dubbel symbolisch. Tsjechië is niet alleen de huidige voorzitter van de Raad van de Europese Unie, maar kampt zelf met een trauma van Russische tanks die het land binnenwalsen.

Toen het als Sovjet-satellietstaat – destijds Tsjecho-Slowakije – in 1968 te veel buiten de pas van het Kremlin liep, rolden de Sovjettanks Praag vlot binnen. Sovjetleiders wilden zo een koerswijziging afdwingen. De periode onder de meer gematigde Alexander Dubček, die het Sovjetcommunisme een ‘menselijk gelaat’ wou geven, is beter bekend als de Praagse Lente.

Een Sovjettank valt Praag binnen in 1968. Foto: afp