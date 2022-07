Dan toch nieuwe coronagevallen in de Tour: Pogacar telt nog maar vijf ploegmakkers, ook Luke Durbridge test positief

Team BikeExchange-Jayco heeft woensdagmorgen bekendgemaakt dat Luke Durbridge de Tour de France moet verlaten. De 31-jarige Australiër testte vanmorgen positief op covid-19, hij heeft milde symptomen. Ook George Bennett (UAE Emirates) moet de Tour verlaten door een positieve coronatest.

Het uitvallen van Durbridge komt een dag na het bericht van de UCI dat op de rustdag alle renners een negatief testresultaat op covid-19 kregen. Het hele Tourpeloton werd zondag na de rit naar Châtel les portes du Soleil onderworpen aan een coronatest. Die tests hadden geen positieve resultaten naar voren gebracht.

Durbridge stond na negen ritten in de Tour 90ste in het algemeen klassement, op 52:22 van geletruidrager Tadej Pogacar. Hij was bezig aan zijn achtste Tour.

Pogacar met knecht minder

Naast Durbridge testte ook George Bennett voor de start positief. Pogacar verliest zo een mannetje uit zijn klimtrein. UAE Emirates heeft nu nog slechts zes renners in deze Tour, want eerder moest ook Vegard Stake Laengen de Tour verlaten na een positieve coronatest.

Maandag werd Bennett zoals het hele peloton getest door middel van een snelle antigeentest. Het positieve testresultaat van de 32-jarige Nieuw-Zeelander werd later bevestigd door een pcr-test.

‘Maandagnacht toonde George sommige symptomen van corona’, deelt ploegarts Adrian Rotunno mee. ‘Volgens de protocollen werd hij daarna getest op covid-19. Dat leverde een positief resultaat op, waardoor hij vandaag niet meer van start gaat.’