Vragen over de hitte: welke kleding draag je best en hoe bescherm je je huisdieren?

De tropische temperaturen die op ons afkomen doen niet alleen dromen van zwembaden en ijsjes, maar werpen ook een berg vragen op. Zoals: hoe zal ik in godsnaam ’s nachts nog een oog kunnen dichtdoen? En hoe bescherm ik mezelf tegen een zonneslag? Een gids in acht antwoorden.

1. Hoe houd ik mijn huis koel?

Zet de ramen open, maar wel pas wanneer het buiten koeler is dan binnen. Een tip om de verkoeling wat sneller te laten verlopen, is om beneden de ramen van de gevel die de wind vangt en boven de ramen van de gevel in de windschaduw te openen. Heb je ’s nachts last van de hitte? Voorzie een ventilator aan het raam, gericht naar buiten. Dat zal de warme lucht van binnen naar buiten blazen. Een extra tip is om de vloer even te dweilen vooraleer je gaat slapen. Dat onttrekt warmte van de vloer. Let wel op, zo creëer je ook vochtige lucht. Het dweilen combineer je daarom best met goede ventilatie om het vocht te kunnen laten ontsnappen. Om de hitte overdag buiten te houden, kan je de gordijnen sluiten of kiezen voor buitenzonwering. Met wat aluminiumfolie en knutselmateriaal kan je ook zelf een eenvoudig zonnescherm maken.

2. Hoe vermijd ik dat ik ’s nachts geen oog dichtdoe?

Probeer ervoor te zorgen dat de temperatuur in de slaapkamer zo laag mogelijk ligt, bijvoorbeeld met behulp van een ventilator (zie de tips hierboven om je huis koel te houden).

Vul een sok of katoenen zakje met rijst en plaats die enkele uren in die diepvriezer. Leg die even voor het slapengaan in bed voor frisse lakens. Je kan ook een koude doek in je nek, op je voorhoofd of op je polsen leggen om je lichaam af te koelen. Wie plaats genoeg heeft in de koelkast, kan ook zijn lakens en/of hoofdkussen (met een plastieken zak errond) even in hun geheel laten afkoelen.

Een douche voor het slapengaan kan helpen – maar let op dat het water niet te koud is. Dan zal je lichaam daarna in gang schieten om de lichaamstemperatuur weer te verhogen, en zal je het mogelijk net extra warm krijgen. Beter is het om een lauwe douche te nemen.

3. Welke kleding draag ik best in de hitte?

Draag lichte, losse, luchtige kleding in lichte kleuren. Probeer vooral strakke kleding te vermijden. Wat betreft de stof zijn linnen, katoen en satijn aangeraden. Katoen zorgt ervoor dat zweet niet op je lichaam, maar in de lucht verdampt, terwijl satijn ook een verkoelend effect heeft. Een hoed of pet kan buitenshuis zeker van pas komen en neem ook best een trui of sjaal mee voor het geval dat je in een ruimte met airconditioning zou belanden en geen verkoudheid wil oplopen.

4. Drink ik beter een koud of warm drankje?

Je zou het misschien niet meteen geloven, maar je lichaam koelt sneller (en langer) af na het consumeren van warme dranken. Deze extra hitte in je lichaam is een prikkel om meer te gaan zweten, en dit heeft een verkoelend effect. Let wel op, dit werkt enkel bij een lage luchtvochtigheid. Is deze hoog, dan zal je zweet niet goed verdampen, valt bijgevolg het verkoelend effect weg en is het dus beter om voor een lauw drankje te gaan. Een (ijs)koud drankje wordt daarentegen afgeraden. Terwijl dit in eerste instantie verkoelend aanvoelt, zorgt het voor een omgekeerd effect. Je lichaam zal namelijk de afkoeling tegenwerken, waardoor je het al snel warm krijgt. Als je dan toch voor een koud drankje gaat, probeer alcohol en suikerrijke dranken te vermijden. Alcohol werkt vochtafdrijvend, vermindert het zweten en zorgt er zo voor dat je lichaam met de warmte blijft zitten. Suikerrijke dranken geven daarentegen je lichaam het signaal om alle opgenomen suikers af te gaan breken, wat warmte genereert. Belangrijk is en blijft echter om voldoende te drinken, ook wanneer je geen dorst hebt.

5. Hoe bescherm ik mijn huisdieren tegen de hitte?

Niet alleen mensen, ook dieren lijden onder hitte. Wie katten of honden in huis heeft, zag hen op warme dagen ongetwijfeld al suf voor zich uitstaren, of zich zo ver mogelijk uitstrekken op de koude tegels van de keukenvloer.

Zorg ervoor dat de dieren een koele, schaduwrijke plaats kunnen opzoeken, en plaats hokken van konijn, knaagdieren of vogels zeker niet in de zon. Laat uw hond best niet uit op het heetste moment van de dag. Ga bij voorkeur in het bos wandelen en pas op met asfaltwegen, die kunnen namelijk te heet worden voor de pootjes van uw huisdier. Vergeet niet dat honden enkel kunnen zweten aan hun poten en door hevig te hijgen. Geef hen daarom een zwembad, verplicht hen veel te drinken en in de schaduw te gaan liggen.

‘Voldoende drinkwater is een must’, zegt dierenarts Frederik Galle. ‘Ververs het water minstens twee keer per dag. Om het koel te houden kan je er ijsblokjes in doen of de drinkflessen even in de diepvries steken. Maar het water mag ook niet te koud zijn – dat is niet gezond. Houd er rekening mee dat het water snel verdampt. Voorzie daarom extra drinkbakken. Let er op dat de dieren het niet kunnen omstoten.

U kan ook een koelmat of een koelhalsband kopen voor uw dier. Die zijn gevuld met een gel die verkoelend wordt zodra uw huisdier erop gaat liggen, en er zo druk op wordt uitgeoefend. Kam uw dieren, zodat hun vacht uitdunt en minder warmte vasthoudt. Of aai je dieren met natte handen, om hen zo te verfrissen.

6. Hoe bescherm ik mezelf tegen een zonneslag, of zelfs een hitteslag?

Een zonneslag komt meestal voort uit een combinatie van hoge temperaturen en fysieke inspanning, waardoor onze lichaamstemperatuur, die gemiddeld 36,4 graden bedraagt, stijgt naar 38 of zelfs 40 graden. Op zo’n moment zal ons lichaam alles in werking stellen om opnieuw af te koelen: we zullen beginnen te zweten en ons hart gaat sneller slaan.

Een zonneslag gaat gepaard met symptomen als hoofdpijn, duizeligheid, krampen of een misselijk gevoel. Als die de kop opsteken, is het heel belangrijk om zo snel mogelijk koelte op te zoeken, te rusten en vooral: veel te drinken en eventueel wat zout op te nemen. Als dat niet gebeurt, neemt het risico op een hitteslag toe, omdat ons lichaam er niet langer in slaagt om zijn temperatuur te reguleren en die tot boven 40 graden stijgt.

Een hitteslag kan gepaard gaan met neurologische symptomen, zoals stuiptrekkingen en verwarring, en tot bewustzijnsverlies leiden. In uitzonderlijke gevallen kan iemand door een hitteslag in een coma terechtkomen, of zelfs overlijden.

Het beste is natuurlijk om een zonneslag te voorkomen, door veel te drinken, geen te zware fysieke inspanningen te doen, niet te lang in de zon te blijven en eventueel een hoed of een sjaal te dragen.

7. Mag ik rijden met slippers of ander strandschoeisel in de auto?

Wettelijk is het niet verboden, al zijn er wel enkele gevaren aan verbonden. Doordat slippers los aan je voeten zitten, kunnen ze onder het pedaal schieten of kan je van het pedaal wegglijden. Hierdoor zou je te laat kunnen remmen, wat het risico op ongevallen doet toenemen. Voorzie een paar sportschoenen met voldoende grip in je auto, die je snel kan aandoen wanneer je de baan op gaat.

8. Wat als ik een mondmasker moet dragen in de hitte?

Kies voor een katoenen en geen synthetisch mondmasker, zo kan de huid beter ademen. Houd er rekening mee dat het sterk aangeraden is om je mondmasker na elk gebruik te wassen. Door het dragen van een mondmasker zal je waarschijnlijk ook meer zweten. Lichtgekleurde maskers kunnen helpen, omdat deze minder warmte absorberen. Wanneer je veel zweet, voelt je mondmasker niet alleen meer oncomfortabel aan, maar houdt het bacteriën minder efficiënt tegen. Zorg er dan ook voor dat je een extra mondmasker op zak hebt wanneer je het huis verlaat. Gebruik producten voor zonnebescherming met een lichtere samenstelling dan een zonnecrème en draag zo weinig mogelijk make-up. Als je dan toch make-up draagt, is het belangrijk om de huid ’s avonds grondig te reinigen. Heb je last van een geïrriteerde huid, breng dan thuis een laag herstellende crème aan. Kies voor hypoallergene producten die zacht zijn voor je huid, zoals Aquaphor of Vaseline.