Twee lichamen gevonden in woning in Kinrooi: alles wijst op geweld

In het Limburgse Geistingen, een deelgemeente van Kinrooi, zijn dinsdagvoormiddag twee lichamen gevonden. De slachtoffers zijn een vrouw en haar neef.

Dinsdag omstreeks 9.30 uur raakte bekend dat er twee levenloze lichamen waren gevonden in een woning in de Congostraat in Geistingen. In het huis woont een koppel met twee kleine kinderen. De slachtoffers zijn een vrouw en haar neef, naar verluidt twee dertigers: ze waren met geweld om het leven gebracht. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.

De politie, het parket, en het labo van de gerechtelijke politie zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De mensen uit de buurt zijn in shock, buren vertelden dat ze maandagavond een verdachte auto in de straat hadden zien staan.