Manuel Oliver, een vader wiens zoon gedood werd bij een schietpartij op school in 2018 in Parkland, Florida, onderbrak Joe Biden tijdens de viering van een nieuwe wapenwet. Volgens de man is de wet niet voldoende en moeten er strengere wetten komen om mensen te beschermen tegen wapengeweld. ‘We moeten dit al jaren doormaken’, riep Oliver.

Maandag had Manuel Oliver op Twitter geschreven dat hij de term ‘viering’ ongepast vond voor het evenement, sinds het amper een maand geleden is dat 19 kinderen werden gedood tijdens een schietpartij in een school in Texas.