The Rolling Stones gaven in Brussel alles wat er nog in hun afgeleefde lijven van rock-‘n-roll rest. En dat bleek nog altijd voldoende voor memorabel concert.

‘What can a poor boy do, except to sing for a rock ‘n’ roll band?’, klonk het een paar tellen ver tijdens de doortocht van de Britse rock royalty in het Koning Boudewijnstadion. Die ‘poor boy’ is Mick ...