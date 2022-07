Kwik gaat boven 30

Het wordt een warme dinsdag. Het KMI denkt dat het kwik lokaal tot 32 graden kan stijgen. Aan zee ontstaat er in de loop van de namiddag een lichte zeebries.

Het is overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en in de namiddag in het noordwesten ook wat middelhoge bewolking. Het blijft droog.

De maximumtemperaturen liggen tussen 25 en 28 graden in de Ardennen en tussen 28 en 31 in de andere streken. In het westen kan het lokaal tot 32 graden gaan. De wind waait meestal zwak uit variabele of zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

‘s Avonds en in de nacht naar woensdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt maar het blijft overwegend droog. Het blijft ook zeer zacht met minima van 14 tot 20 graden.

Woensdag hangen er vooral over de noordelijke landshelft vaak wolken, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt zo’n 22 graden aan zee, 28 à 30 graden in het centrum en nog tot rond 31 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag en vrijdag wordt het iets minder warm, maar die relatieve afkoeling is maar van korte duur. Zondag zou het opnieuw tot 32 graden worden in het centrum.