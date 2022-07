De Webb doet wat hij moet doen: ongezien ver en scherp in het heelal turen

De eerste foto van de James Webb-telescoop is vrijgegeven. Daarop is licht van ‘oer-sterrenstelsels’ te zien dat meer dan 13 miljard jaar naar ons onderweg is geweest. Later dinsdag volgen er nog andere beelden.

De krachtigste en duurste ruimtetelescoop ooit gebouwd heeft zijn operationele start niet gemist. Na een voorspoedige reis na de lancering in december en een geslaagde opstart op een plek anderhalf miljoen bij ons vandaan, blijken nu ook de eerste beelden van de James Webb-telescoop aan de verwachtingen te voldoen. Ruimschoots, en zelfs in die mate dat de Amerikaanse president Joe Biden himself de primeur opeiste om de eerste foto maandagavond aan de wereld te onthullen.

De foto kan historisch worden genoemd omwille van de ruim twee decennia dat aan de peperdure telescoop is gebouwd. Maar ook om een andere reden: de eersteling verlegt namelijk onze kosmische waarnemingshorizon. Op de foto staan tientallen sterrenstelsels, en daar zijn heel wat ‘oer-sterrenstelsels’ bij, stelsels die werden gevormd tijdens de eerste honderden miljoenen jaren na de oerknal (die 13,8 miljard jaar geleden plaatsvond).

13,5 miljard jaar geleden

Nooit hebben we zo’n vroege sterrenstelsels zo scherp kunnen waarnemen. Tijdens de onthulling van de foto verklapte Nasa-baas Bill Nelson dat er zelfs oer-sterrenstelsels bij zijn die teruggaan tot 13,5 miljard jaar geleden. Zo ver kan de James Webb dus in het verleden kijken. En daarmee lijkt hij het record van de Hubble-ruimtetelescoop te hebben verbroken, de voorganger van de Webb die een paar jaar geleden nog sterrenlicht zag van 400 miljoen jaar na de big bang.

Die oer-sterrenstelsels, of tenminste hun sterren, zijn allang opgebrand. Maar hun licht zwerft dus nog wel rond. Door de uitdijing van het heelal is het evenwel helemaal uitgerekt tot infraroodlicht – en laat de Webb net ontwikkeld zijn om deze ‘warmtestraling’ op te pikken. Nog een voordeel van infraroodlicht is dat het vlotjes doorheen interstellaire gaswolken vliegt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zichtbaar licht.

De foto is het resultaat van iets meer dan twaalf uur gefocust turen naar een plek in het sterrenbeeld Volans (‘Vliegende vis’, te zien aan de zuidelijke sterrenhemel). Het is er schijnbaar aardedonker: met het blote oog en met mindere telescopen is er nauwelijks wat te zien.

Lange belichtingstijd

Maar niet zo voor de Webb en zijn machtige infraroodcamera’s. Door de lange belichtingstijd cumuleert het infraroodlicht tot er langzaamaan contouren verschijnen van hemellichamen. Dat dit zelfs lukt voor stelsels die zo ver weg staan (of hebben gestaan) is niet alleen te danken aan de bijzonder (infrarood)gevoelige Webb, maar ook aan een bijzonder kosmisch fenomeen dat we zonder overdrijving de fotoshop van het heelal kunnen noemen.

In de kijkrichting van het sterrenbeeld Volans liggen immers massief zware clusters (groepen van) sterrenstelsels die met hun immense zwaartekracht het licht dat er passeert afbuigen, waardoor een lenseffect ontstaat – en een vergrootglas voor achterliggende lichtbronnen, waaronder de oer-sterrenstelsels. Let op de kenmerkende spiraalvorm van de sterrenstelsels. Maar bewonder gerust ook de heldere sterren op de voorgrond. Dat deze dichterbij gelegen, individuele sterren een stervorm hebben met zes pieken is overigens een gevolg van de zeshoekige telescoopspiegels van de Webb.

De door Biden onthulde foto behoort tot de eerste lading kleurenbeelden en andere waarnemingen (onder meer spectroscopische analyses van sterrenlicht) van de Webb die wordt vrijgegeven. Deze foto is allicht wel de meest spectaculaire, juist doordat hij toont hoe de ruimtetelescoop onze waarnemingshorizon verlegt.

Carinanevel

Dinsdagmiddag volgen de andere beelden. Daar zouden onder meer foto’s bijzitten van de immense en bijzonder heldere Carinanevel, een van de kraamkamers in de Melkweg waar sterren worden geboren, alsook van een andere gasnevel rondom een stervende ster – die dus als de tegenpool van Carina kan worden gezien. Staan straks verder op het menu: een exoplaneet van het Jupiter-type en een groepje sterrenstelsels die in een kosmische dans met elkaar zijn verwikkeld.