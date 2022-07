Het hoofd van de informatiecommissie van het Russische parlement stelt een algeheel verbod voor op de verspreiding van ‘homopropaganda’, ongeacht de leeftijd van de doelgroep.

