‘Een boerenjaar’ voor wespen, maar hoe voorkom je een wespensteek?

Wetenschappers van Natuurpunt verwachten dat 2022 een absoluut topjaar wordt voor wespen. Door een droog voorjaar hebben veel wespennesten zich kunnen ontwikkelen en hebben de werksters de larven kunnen helpen ontwikkelen door voedsel aan te brengen. Enkele tips om een wespensteek te voorkomen.

Wie met wespen rond de eettafel geconfronteerd wordt, blijft best rustig, dan druipen de dieren vanzelf weer af. ‘Wespen nemen geuren waar als de beste en zijn dol op zoetigheid zoals bier, limonade en fruit’, klinkt het bij Natuurpunt. ‘Als je buiten zit, doe je er in eerste instantie goed aan om je tafel proper te houden en te vermijden dat er etensresten liggen. Dan zal de wesp hoogstens even komen kijken om vast te stellen dat er niets te eten valt en weer wegvliegen. Om ongelukken te vermijden – lees: een wespensteek op je tong of in je keel – kan je een bierviltje of stuk papier op je glas of fles leggen.’

Zal een wesp echt niet steken als ik stil blijf zitten of staan?

Wespen zien snelle bewegingen beter dan trage. Naar een wesp slaan is dus nooit een goed idee. Dit zal hen het gevoel geven dat jij de aanval startte en hierdoor kunnen ze steken. Weglopen van een wesp kan je ook wel eens lelijk verrassen. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af.

Als ze een hele tijd rond je blijft cirkelen, kan je je uit voorzorg voorzichtig wegtrekken. Stil blijven staan of zitten is niet altijd de beste oplossing, want dan kan een wesp op je lippen landen en daar toeslaan. Als je zoetigheid hebt gegeten dan ruiken ze dat. Als een gek rond je heen slaan of de wesp proberen te raken is om problemen vragen. Dan worden ze alleen maar agressiever’, zeggen de experts van Natuurpunt.

Wat als je toch aangevallen wordt?

Probeer dan niet te roepen. Wespen kunnen zo in je mond vliegen. Een wespensteek in de mond- of keelholte is gevaarlijk.

Mag je een wesp doodslaan?

Dat is geen goed idee. Het gif van wespen bevat feromonen dat andere wespen ook agressiever maakt en er dus voor kan zorgen dat je nog meer agressieve wespen achter je aan krijgt. Als je een wesp toch doodslaat, let dan extra op. Wespen leven in grote kolonies en zullen deze kolonie verdedigen.

Welke middeltjes werken tegen wespen?

• Vermijd kleding in felle kleuren en sterk ruikende parfums wanneer je in de natuur gaat wandelen. Wespen gebruiken geur als communicatiemiddel en kunnen hier agressief op reageren.

• Vermijd fysiek werk waarbij u bezweet raakt. Zweet trekt bijen en wespen aan. Zorg minstens dat je bovenlijf bedekt is en blijf niet met bezweet of nat lichaam rondlopen of zonnebaden (dat is trouwens ook af te raden om zonnebrand te vermijden).

• Loop nooit blootsvoets door een grasveld. Bijen zijn verzot op de bloempjes van klaver en madeliefjes, en wespen kunnen een nest in de grond hebben. Draag handschoenen indien u aan bloemen of planten werkt.

• Vermijd geurende parfums, deodorant, aftershave, haarlak en zonnecrème. Zij trekken bijen en wespen aan.

• Vermijd bruuske bewegingen wanneer er een wesp of bij in de buurt is. Sla zeker nooit een insect dood dat op uw lichaam is gaan zetten, maar schiet het eventueel met een vinger weg.

• Mensen die vroeger reeds een ernstige, algemene reactie vertoonden, moeten van de lente tot de zomer altijd een noodpakket met adrenaline (Epipen) binnen handbereik hebben, zodat ze dit onmiddellijk kunnen inspuiten als ze gestoken worden. Vraag hierover uitleg aan uw arts en leer het product inspuiten.

Een wespennest hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te betekenen, zegt Natuurpunt. Wespen fungeren namelijk als een soort natuurlijke opruimdienst. Een nest van 6.000 wespen kan zo in één week een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 muggen vangen. Daarnaast eten ze kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels die ze in kleine stukjes voederen aan de larven.