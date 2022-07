Podcast | Waarom Belgen al decennialang de Tour niet meer winnen

Natuurlijk zijn we een wielervolkje en natuurlijk zijn we trots op Wout van Aert die haast zeker in de groene trui Parijs bereikt. Hij en Yves Lampaert mochten zelfs even de gele trui dragen in het peloton. Ze wonnen ook enkele ritten en misschien winnen er straks nog andere landgenoten een rit. Maar de mooiste prijs, de gele trui in Parijs, dat lukt ons al meer dan 45 jaar niet meer. Hoe kan een wielerland zo lang naast de hoofdprijs grijpen?