Wout van Aert geniet na tijdens tweede rustdag Tour: ‘Deense politie escorteerde me door de file, dan voel je je wel even een superster’

De Tour de France 2022, dat is tot nu toe ook de Tour van Wout van Aert. Met twee etappezeges en een totaal van vier dagen in de gele trui was de eerste anderhalve week van de grote ronde meer dan geslaagd. ‘Mocht ik voorhand kiezen, dan had ik het zo gewild’, zegt de renner van Jumbo-Visma in een video van zijn ploeg.

‘Het is al een supermooie start geweest van de Tour. Als je dan een rustdag hebt zoals vandaag, dan kan je er iets meer op terugkijken’, zegt Van Aert. ‘Anders is het telkens gelijk denken aan de volgende dag. Nu besef je dat we al enkele mooie prestaties hebben kunnen neerzetten.’

‘Die vier dagen in het geel schat ik heel hoog in. Het geel dragen was de jongste jaren toch een droom van mij’, stelt Van Aert. ‘Ik heb er ook lang moeite voor moeten doen om die eindelijk te bemachtigen. En ik heb er ook enkel bijzondere dagen in beleefd. Een ritzege gepakt in het geel, ermee over de kasseien gereden, een start meegepakt in Binche, toch in eigen land. Mocht ik op voorhand zo kiezen, dan had ik het zo gewild. Dat was zeker een van mijn mooiste verwezenlijkingen.’

Superster

‘Toen ik in 2016 in het veldrijden in eigen dorp kampioen kon worden, dan had ik even sterke emoties als in die gele trui nu een rit winnen. Op die momenten was dat een grote prestatie’, gaat Van Aert verder. ‘Hét moment was toen ik na de tweede dag in Denemarken de gele trui veroverde. Toen zaten we vast in de file en dan zijn we door enkele vriendelijke Deense politiemensen geëscorteerd. Dan voel je je wel eventjes een superster. Dat was een mooi moment.’

Foto: BELGA

‘Ik had me ook aan Binche moeten verwachten: die mensen, dat geluid, maar we hadden natuurlijk de dag voordien een beetje een baalmoment gehad. Ik had min of meer het geel zonder dat ik het zelf verwacht had’, aldus Van Aert. ‘Bij zo’n Tourstart in België weet je wel dat het druk zal zijn aan de start, maar ik had er niet bij stilgestaan dat er zoveel supporters zouden komen. Samen met Eddy op het podium: dat waren allemaal wel veel gebeurtenissen na elkaar. Toen wist ik even niet goed hoe ik me moest gedragen. Dat was meer bijzonder dan ik dacht.’

Rik Van Looy

Van Aert wil niet weten dat hij nu de nieuwe Keizer van Herentals is. ‘Qua Tourstatistieken sta ik één ritzege voor ten opzichte van Rik Van Looy, maar als je alle andere zeges van Rik erbij neemt, dan heb ik nog veel in te halen. Er kan maar één Keizer zijn, en dat zal Rik blijven.’

De groene trui merkt niet echt dat zijn status in het peloton veel is veranderd. ‘Ik denk dat mijn overwinningen en prestaties eerder een bevestiging zijn van wat ik al heb laten zien de jongste jaren, maar natuurlijk in vergelijking met twee, drie jaar geleden is er wel een groot verschil. Status is mooi, maar het is het belangrijkste dat je er zelf niet te veel mee bezig bent.’

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA