Vlaamse eretekens voor Will Tura, Seppe Nobels, Peter Carmeliet en Michèle George

De Vlaamse regering zet vier verdienstelijke Vlamingen uit de sport, wetenschap, muziek en culinaire wereld in de bloemetjes.

Het wordt stilaan een traditie om op de Vlaamse feestdag ook een aantal verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes te zetten met een ereteken. Dat gebeurde vanmiddag al voor de achtste keer op het terras van het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering. ‘De vier mensen die we vandaag eren, zijn stuk voor stuk grote persoonlijkheden die erin geslaagd zijn Vlaanderen een niveau hoger te doen schakelen. In de muziek, de sport, de wetenschap en in de culinaire wereld’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zonet. ‘Het zijn ook mensen die hoop uitstralen. Weg met het chagrijn, de toekomst oogt mooi.’

Het eerste ‘rolmodel’ dat wordt gelauwerd is amazone Michèle George,omdat ze bewijst ‘dat je je nooit uit het lood mag laten slaan door tegenslagen. Op haar 34ste kreeg George een zwaar paardrij-ongeval waarna ze verlamd geraakte aan het linkerbeen. ‘Je bewees dat je ook met een beperking ongelooflijk kunt stralen.’ Op de recente Paralympics in Tokio haalde ze twee keer goud. Dat deed ze voordien ook al in Londen en Rio de Janeiro.

Met Peter Carmeliet looft de Vlaamse regering dan weer iemand ‘die een grote hand heeft in de internationale glansrol die Vlaanderen speelt op het vlak van kankerbestrijding.’ Hij levert baanbrekend werk in de zogenoemde angiogenese, het onderzoek van de groei en de functie van bloedvaten. Zijn onderzoek leverde een middel op dat kankertumoren zuurstof en voedsel ontneemt door in te werken op de betrokken bloedvaten. ‘U bent de hoop van zieke mensen’, aldus Jambon. ‘U helpt hen weer gelukkig te zijn.’

Met het derde ereteken gaat de Vlaamse regering de culinaire toer op. Nadat sterrenchef Peter Goossens vorig jaar in de prijzen viel, is het dit jaar aan chef Seppe Nobels. Hij wordt gelauwerd omdat hij een van de pioniers is van de zogenaamde Urban Farming-beweging die zich bezighoudt met het kweken van groenten en kruiden op daktuinen en stadsimkerij. Daarnaast wordt hij geprezen voor het restaurant Instroom dat hij in juni 2021 startte in de Antwerpse haven. Daar serveert hij samen met anderstalige nieuwkomers een fusion kitchen. ‘Het restaurant biedt voor nieuwkomers een unieke kans op integratie en een waardevolle werkervaring.’

En last but not least gaat het vierde ereteken naar Arthur Achiel Albert Blanckaert, in Vlaanderen wereldberoemd als Will Tura. ‘Officieel ben je er een tijde geleden mee gestopt, maar je zal voor altijd, echt voor altijd voortleven in de hoofden van miljoenen Vlamingen voor wie je een absoluut icoon bent geworden’, aldus Jambon. ‘“Vlaanderen, mijn land” is mijn grootste favoriet, maar je hebt zoveel geweldige nummers gemaakt.’