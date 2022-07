Door het warme zomerweer durven heel wat mensen wel eens met slippers of zelfs blootsvoets achter het stuur te kruipen. Dat is niet expliciet verboden in de wegcode, toch kun je er een boete voor krijgen.

Je ligt deze zomer lekker lui aan het zwembad, maar je moet snel even naar de winkel. Mag je je slippers aanhouden in de auto? ‘Er is geen wetsartikel dat het dragen van slippers of ander schoeisel in ...