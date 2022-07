Euronav zet gecontesteerd fusieplan door

De Belgische olierederij Euronav houdt vast aan zijn beslissing om te versmelten met concurrent Frontline. Het is nu uitkijken naar de reactie van de familie Saverys, de grootste aandeelhouder van Euronav, die tegen zo’n fusie gekant is.

De bestuurders van beursgenoteerde olierederijen Euronav en Frontline hebben maandagmorgen bekendgemaakt dat ze unaniem een definitief fusieakkoord hebben goedgekeurd. Beide bedrijven hadden in april al geopenbaard dat ze een principeovereenkomst hadden afgesloten om zo’n versmelting te bestuderen.

De overeenkomst tussen de twee olierederijen houdt in dat Euronav opgaat in Frontline. De afspraak is dat aandeelhouders van het Belgische oliebedrijf hun Euronav-aandelen kunnen inruilen tegen die van Frontline, met een ruilverhouding van 1 Euronav voor 1,45 Frontline.

Op basis van de beurskoers van Frontline van afgelopen vrijdag komt dat neer op een waarde van 12,09 dollar voor het Euronav-aandeel. Dat is 80 dollarcent of 7 procent meer dan de slotkoers eind vorige week (11,89 dollar).

Het zal nog wel even duren vooraleer de ruiloperatie op gang komt. De verwachting is dat dit zal gebeuren tijdens het laatste trimester van het jaar, meldt het persbericht. De timing hangt onder meer af van de verhuizing van het hoofdkwartier van Frontline naar Cyprus. Momenteel is dat Bermuda, een eilandengroep te midden van de Atlantische Oceaan.

Een ander voornemen is dat Euronav van de beurs zal verdwijnen na de fusie en dat Frontline de fakkel overneemt op Euronext Brussel. Het wordt uitkijken of daar iets van in huis komt.

Alexander Saverys, ceo van scheepvaartgroep CMB en aandeelhouder van Euronav. Foto: Fred Debrock

De twee fusiepartners houden het bij een ‘vrijwillig voorwaardelijke ruilbod’. Beide bedrijven stellen dat het ruilbod geslaagd is wanneer Frontline de hand kan leggen op de helft plus een aandeel van Euronav. Maar de twee bedrijven voegden er in hun persmededeling aan toe dat Euronav op de Brusselse en Amerikaanse beurs zal blijven als meer dan vijf procent van de aandeelhouders van de Belgische olierederij niet ingaat op het ruilbod.

Geen groene toekomst

De redersfamilie Saverys is voor net geen twintig procent eigenaar van Euronav. In april liet Alexander Saverys, topman van de Belgische scheepvaartgroep CMB, weten dat zijn familie niet akkoord was met de fusieplannen van de top van Euronav.

Hij vindt dat de toekomst van Euronav er meer bij gebaat is om het bedrijf om te vormen tot een ‘kampioen van groene scheepvaart’ in plaats van te blijven inzetten op de uitbouw van een ‘megatankerbedrijf’ dat zich toespitst op het vervoer van ruwe olie.